川普稱與新政權談判　盧比歐證實：伊朗內部出現分歧

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中東戰爭進入第5周之際，美國總統川普表示，華府正與伊朗一個「全新」且「更理性」的政權進行談判，並稱已在檯面下收到正面消息；但美方官員指出，戰爭已重創伊朗政府體系，導致內部分裂與決策能力下降，使談判前景更不確定。

盧比歐證實「伊朗內部出現分歧」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）接受美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「早安美國」（Good Morning America）訪問時表示，伊朗內部確實出現分歧，但拒絕透露談判對象。他指出，「如果現在掌權的新領導階層對未來有更合理的願景，這對我們、對他們、對全世界來說都是好消息」，並稱「有些人私下說了一些正確的話」。

盧比歐強調，美方仍需觀察這些人是否真正掌權，以及是否具備履行承諾的能力。他表示，「現在的確有人在用以往伊朗掌權者從未用過的方式與我們對話」，顯示華府認為伊朗內部出現新的溝通窗口。

《紐約時報》報導，自戰爭爆發以來，已有數十名伊朗高層官員及其副手喪生。倖存官員因擔心通訊遭攔截、成為空襲目標，難以正常聯繫或開會，導致政策協調與戰略制定能力大幅削弱。

報導指出，雖然伊朗安全與軍事體系仍運作，但政府在制定新政策與長期戰略方面已明顯受限。美國官員認為，伊朗權力結構不穩，談判代表甚至可能不清楚可接受讓步範圍，或無法確認決策來源。

伊朗革命衛隊影響力增加

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）強硬派影響力上升，被指實際掌權程度超越宗教領導層，使決策更複雜。

目前尚不清楚是否會有代表性人物敲定協議，也難判斷是否能獲內部支持。多名美國官員指出，儘管伊朗遭受重創，但仍未認為自己戰敗；分析認為，只有經濟壓力進一步加劇，德黑蘭才可能願意簽署協議。