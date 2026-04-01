薛仕凌涉閃兵「狡猾洗白」細節曝光！　檢：毫無悔意

▲薛仕凌。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

金鐘影帝薛仕凌捲入閃兵風波，3月31日遭到新北地檢署具體求刑2年6月。檢方同時詳列薛仕凌代半逃兵過程，直言去年是因為收到風聲才趕緊自首企圖洗白，認定犯後態度毫無悔意，建請法院從重量刑。

去年閃兵案引發社會關注，薛仕凌對外宣稱是因遺傳性高血壓才沒當兵。然而檢調追查發現，他自91年起就以就學、出境等理由不斷延緩入營。直到100年找上閃兵集團首腦「黑哥」陳志明，以30萬元代價協議逃兵，並由陳男教導憋氣等方式偽造病徵，企圖在複檢時規避兵役。

槍手代測血壓取得免役診斷書

調查顯示薛仕凌於100年赴「高雄榮總」複檢時，領取24小時血壓監測記錄器後，隨即轉交給陳志明。由陳男擔任槍手代為測量，成功騙取中度高血壓診斷書，進而判定免役。即便事發後主動投案，薛仕凌仍堅稱是親自量測，僅承認給錢被騙，試圖將買通槍手的行為粉飾成單純的詐騙受害者。

▲薛仕凌。（圖／記者李毓康攝）

檢方更發現薛仕凌為脫罪不擇手段，竟私下聯繫劇組顧問醫師出庭，卻刻意隱瞞花錢買槍手的真相，想利用不知情的專業人士為其背書。此外他還請製作人草擬虛偽聲明，企圖操作輿論進行公關洗白。相較於其他役男多能坦承犯行，薛仕凌砌詞狡辯且耗費大量司法資源，行為極其狡猾。

假自首圖洗白遭起訴重刑

由於薛仕凌神隱至今，連主演影集《乩身》的宣傳活動都未出席，卻被爆出已進入新劇組拍戲。檢方認為他主動到案只是擔心被拘提的權宜之計，並非真心悔改。檢察官今日針對閃兵案第三波偵結，正式起訴首腦陳志明，並對薛仕凌依妨害兵役治罪條例具體求處2年6月徒刑。