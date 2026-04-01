川普稱「戰爭很快將結束」：美撤出後海峽將自動開放

▲川普釋出結束戰爭訊號。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普31日接受美媒專訪時表示，與伊朗的戰爭可能「很快」結束，並認為即使美軍撤出，其他國家也能自行讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。不過他同時強調，美方仍將持續打擊伊朗剩餘的軍事能力，顯示戰事尚未完全收尾。

川普：美軍將持續摧毀伊朗剩餘攻擊能力

《紐約郵報》報導，川普在電話訪問中指出，「我們不會在那裡待太久。我們現在正把他們打得落花流水」，並稱美軍近期攻擊已對伊朗造成「徹底的摧毀」。他稍早也在社群媒體上發布伊斯法罕（Isfahan）附近發生爆炸的影片，表示此次行動擊中「很多目標」。

川普進一步表示，美方仍有任務尚未完成，「我們還有更多工作要做，也就是摧毀他們剩餘的攻擊能力」，但整體戰事時間不會拖長。

川普主張即使美軍撤出 各國仍能自行打通荷莫茲海峽

針對關鍵能源航道荷莫茲海峽，川普認為無需美國主導重啟。他說，「我認為海峽會自動開放」，並主張依賴該航道運輸石油的國家應自行處理安全問題。他同時批評美國盟友未主動組成多國艦隊協助恢復通航。

目前伊朗已封鎖荷莫茲海峽31天，導致全球能源市場劇烈波動。該水道承載全球約1/5石油運輸，多數出口流向亞洲，對國際油價影響重大。

當被問及是否可能在海峽尚未開放情況下結束戰爭時，川普表示，「老實說，我沒想過這個問題。我唯一的任務是確保他們沒有核武」，並強調美方目標是徹底阻止伊朗取得核武能力。

川普「說的和做的不一樣」

不過，《紐約郵報》指出，川普過去在軍事決策上曾多次釋放與實際行動不一致的訊號。例如去年6月美伊談判僵局時，白宮曾稱將於「兩週內」決定是否動武，但僅3天後即對伊朗發動攻擊；在今年2月28日開戰前，也曾出現持續談判的跡象，最終仍突然發動軍事行動並擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及多名高層。

儘管川普預測戰爭將迅速結束，美軍仍持續在中東擴大部署，包括數以千計兵力進駐，並準備可能的地面行動，涵蓋陸戰隊兩棲戰備群與陸軍傘兵部隊。

此外，川普已設定4月6日為最後期限，要求伊朗開放荷莫茲海峽，否則將對其發電設施發動空襲。整體來看，美方一方面釋出戰爭可能收尾的訊號，另一方面仍保留升級軍事行動的空間，讓局勢持續充滿不確定性。