柯文哲庭上哽咽「我家沒傭人」　看陳佩琪跪著擦地板

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，遭判刑17年、褫奪公權6年。台北地院昨（3/31）公開庭審影片，其中有一段發言，是柯文哲強調自己是節儉的人，有一天看到愛妻陳佩琪跪在地上擦地板，讓他不禁哽咽，「我們家沒有傭人」，意外引發熱議。

庭上談節儉忍不住哽咽 網友聽完狂酸「我家也沒傭人」

柯文哲在法庭上陳述，「我是一個很節儉的人，我當台北市長的時候，有一天晚回家，晚上10點，一開門看到陳佩琪跪在地上擦地板」。講到這裡，柯文哲語帶哽咽，緊接清了一下喉嚨，才顫抖地用哭腔說「我們家沒有傭人」。

▲柯文哲回憶，有次很晚回家，看到陳佩琪跪地擦地板，讓他不禁哽咽。（圖／台北地院）

影片曝光後，許多網友紛紛留言：「全國沒傭人的都該哭了」、「兩個醫師湊不出錢買掃地機器人？」、「家裡沒傭人，但有犯人」、「請問很節儉跟貪污的關聯性？」、「擦地板跟案情有什麼關係」、「我家也沒傭人，可是我沒有哭」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也轉貼片段吐槽：台灣大部分人家都沒傭人啊，地板都是自己擦的，這到底有什麼好哭的？柯文哲也可以擦地板啊，為什麼要讓陳佩琪擦？不會買個拖把拖地嗎？這樣就不用跪著了」，「謝謝民眾黨修法法庭直播，讓我們看到一堆笑料。」