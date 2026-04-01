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頭份名醫「強抱女員工」性騷　凌晨30萬交保科技監控

▲苗栗頭份市診所發生邱姓醫師涉嫌強制猥褻女員工，邱任職的醫院已暫停其副院長職務，但議員曝光內部對話打臉院方。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市診所發生邱姓醫師涉嫌強制猥褻女員工，邱任職的醫院已暫停其副院長職務，但議員曝光內部對話打臉院方。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

苗栗縣頭份市邱姓名醫性騷醜聞，檢方向法院聲請羈押。苗栗地院今天凌晨裁定新台幣30萬元交保並實施科技監控。

邱男在地方頗具知名度，除了擔任副院長外也經營基層診所。根據社群流傳的監視器畫面，他在今年2月16日除夕當天，藉由發放年節紅包的機會，在櫃檯對女員工展開騷擾。畫面清楚拍到他多次碰觸、撫摸對方身體，甚至無視對方抗拒，一再強行貼近搭肩摟腰。

伸鹹豬手強抱女員工遭法辦
女員工受辱後憤而離職並向警方報案。頭份分局調查後將邱男移送苗栗地檢署，檢察官偵訊後認為他犯罪嫌疑重大，且因案發後有事實足認其有反覆實施同一犯罪的可能，加上擔心他湮滅證據或勾串相關證人，因此決定向苗栗地院聲請羈押禁見。

▲▼苗栗名醫性騷女員工。（圖／翻攝臉書／陳光軒）

地檢署指出，這起案例引發地方高度議論，邱男身為醫界高層卻做出脫序行為，不僅嚴重侵害員工權益，更造成當事人心理極大創傷。檢警在受理報案後即迅速調閱監視影像並傳喚相關人員到案，確保蒐證程序完整，以防止邱男對外施壓或破壞證物。

法院漏夜開庭裁定科技監控
苗栗地院隨後召開羈押庭，經過法官漏夜審理，於今日凌晨做出裁定。法院認為雖然邱男犯罪嫌疑重大，但考量現有證據已由檢方掌握，最終准予新台幣30萬元交保。不過為了確保後續偵辦與審判順利，法官同時祭出科技監控設備限制其行動。

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