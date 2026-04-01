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強對流要來了　連假「雨最大」時間曝

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲清明時節雨紛紛。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

清明連假將登場，氣象專家吳德榮表示，周六、周日另一鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅。

今天、周六鋒面接力

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北台明顯轉涼。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，周四、周五相對空檔、白天偏熱，對流在台灣海峽消長，西半部略受影響，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周六、周日另一鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅，北台轉涼。

清明連假防強對流

吳德榮分析，下周一鋒面雨帶北移至北部海面，北台灣受其邊緣影響，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地好轉，白天偏熱；最新模式模擬大幅調整為，下周二、下周三北部海面的鋒面雨帶逐漸減弱，北台灣偶受其邊緣影響，有局部短暫陣雨機率，其他各他多雲時晴，白天偏熱。

吳德榮指出，下周四、下周五南方氣團增強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定，白天熱如盛夏；期末各國模式仍不一致，且持續調整，應密切觀察。

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