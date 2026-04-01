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應曉薇淚喊誓死捍衛清白　網友幫配BGM：光聲音就能拿演技獎

記者黃翊婷／綜合報導

台北地院審理京華城等案，昨日（3月31日）公布一審辯論與宣判錄音及錄影，引發各界討論。其中，台北市議員應曉薇在結辯時，不僅搬出戲劇《包青天》中〈探陰山〉的劇情，還哽咽傾訴自己要奮力一搏、力爭清白，被網友形容為戲劇張力十足，甚至有網友幫忙配上背景音樂，更加顯得有畫面感。

▲京華城案今日一審宣判，應曉薇稍早抵達北院。（圖／記者徐文彬攝）

▲應曉薇（中）在法庭上不只一次談到羈押13個月的委屈。（資料照／記者徐文彬攝）

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應曉薇結辯細數演藝經歷

在台北地院公布的錄影畫面中，應曉薇先是細數自己在演藝圈從花系列、餐廳秀到綜藝舞台的經歷，接著強調她從政的初衷不是牟利，而是希望幫助弱勢、投入公益，最後還搬出自己早年參演的戲劇《包青天》拿來比擬京華城案，其中〈探陰山〉那段劇情讓她想到如今的處境。

搬〈探陰山〉劇情比擬

「包拯第一次到陰間辦案，為的是什麼？因為陰間在地獄的人，不知道如何跟包青天申冤，最後才發現一件事情，原來殺人的都不在地獄裡面，殺人的在外面活躍自在地活著。」應曉薇當庭高喊，「報告審判長我勇敢地告訴您，我真的很希望你們就是現代包青天，最後應該虎頭鍘開鍘林俊言！」這段發言，也成為她整場結辯中最具話題的一幕。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲應曉薇涉案金流關係圖。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核。）

應曉薇淚求還清白

應曉薇哽咽說道，她要奮力一搏，可是這一年身陷囹圄，她告訴自己「士可殺不可辱」，不論如何椎心刺痛，也要熬到最後還她清白，她上有母下有女，從事民意代表是一時的，這是她回饋社會的初衷，也只是想要這份工作，但是她必須誓死捍衛自己及家人的清白與尊嚴，最後她想告訴審判長，「我是以第一名的成績當選中正萬華的市議員」，此刻她只希望司法能看見曙光，還他們清白，「一如我當年洗盡鉛華，退出演藝圈一樣，我只要清清白白。」

網友幫配樂：光聲音就能拿演技獎

有網友在Threads上分享應曉薇的法庭錄影片段，還幫忙配上背景音樂，瞬間讓枯燥的法庭錄影變得充滿戲劇張力，畫面感十足。其他網友也紛紛留言表示，「我好想配上包公的畫面」、「她沒有離開過演藝圈」、「他們真的把審判當舞台劇」、「光聲音就能拿演技獎」。

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