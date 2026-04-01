快訊／今降9℃！　「全台有雨」8級強風

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今日北部高溫降9度！中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周有三波鋒面影響，今天降雨主要在上半天最明顯，各地有降雨機率；而清明連假當中，周六天氣最不穩定。

11縣市陸上強風特報

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氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周四晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面通過，降雨主要在上半天最明顯，各地有降雨機率，中部以北有局部較大雨勢、局部雷雨機率，下半天降雨趨緩，剩下花蓮、台東有降雨機率；下半天東北季風增強，氣溫稍下降。氣象署觀測，台北周二高溫來到30度，今預估僅21度，降幅達9度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



清明連假周六雨最大

劉沛滕說，周四東北季風減弱，剩下部分東半部、北部有零星降雨，中南部也有點降雨機率；周五下波鋒面逐漸接近，天氣還算穩定，中部以北有零星降雨，但雨還沒很多。

劉沛滕表示，周六、周日鋒面影響，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區多少也有些降雨情形；其中周六最不穩定，降雨比較全面，中部以北有局部大雨機率。

劉沛滕表示，下周一、下周二鋒面又接近，中部以北斷斷續續有點下雨，其他地區也有少部分雨勢。

▼一周天氣圖。（圖／氣象署）

