新北市圖推「寵物陪伴閱讀」　療癒特教童學習體驗

▲新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館在兒童節前夕，特別帶著狗醫生前往新莊中港國小進行「寵物陪伴閱讀」服務，陪伴特教班的小朋友聽故事，進行遊戲互動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接4月2日國際兒童圖書日與4月4日兒童節，新北市立圖書館推出創新閱讀服務，新莊裕民分館首度辦理「寵物陪伴閱讀」，攜手「臺灣狗醫生協會」帶著狗醫生走入新莊中港國小特教班，透過毛小孩的陪伴，讓學童在溫暖互動中提升專注力、克服閱讀障礙，提前感受兒童節的歡樂氛圍。

活動當天，兩隻宛如棉花糖般的狗醫生一走進教室，立刻吸引小朋友目光，孩子們紛紛上前親近、撫摸，甚至依偎在毛茸茸的狗狗身旁聽故事。透過繪本共讀與互動遊戲，毛小孩成為最佳「閱讀夥伴」，不僅帶來歡笑，也讓特教班學童獲得前所未有的閱讀體驗。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，希望透過寵物陪伴閱讀，讓身心障礙學童也能享受閱讀的樂趣，並在過程中學習與動物相處，感受社會的關懷與溫暖。新莊中港國小特教班教師吳玉華也分享，平時較難專注的孩子，當天卻能全神貫注聆聽故事，只為能與狗狗互動，毛孩的陪伴就像安心的魔法，讓孩子露出滿足笑容，令人感動。

除入校服務外，新莊裕民分館4月也推出一系列「毛起來讀」親子活動，包括4月3日「動物理髮總動員」、4月12日「我的第一隻狗」寵物玩具DIY繪本共讀，讓孩子在故事延伸中動手創作；4月12日及4月26日「寶貝滿屋—寵物陪讀」，邀請民眾與狗醫生近距離互動；4月19日「大家寶貝狗，歡喜好朋友」生命教育課程，培養正確動物友善觀念。

此外，4月1日至29日推出「小動物來了」主題書展，精選寵物相關繪本，並同步啟動「毛孩同行．書香隨行」寵物推車免費借用服務，凡借閱3本以上書籍，即可免費借用寵物推車，打造人寵共讀的友善環境。

新北市立圖書館表示，透過多元閱讀活動與創新服務，期望讓更多孩子在閱讀中找到樂趣，也讓書香結合療癒力量，陪伴孩童健康成長。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。