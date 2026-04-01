　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百年石門梯田變身鳶尾花海　新北青農打造浪漫食農體驗

▲百年石門梯田變身鳶尾花海。（圖／新北市農業局提供）

▲新北石門區保留許多早期農業文化的水梯田。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

為迎接兒童節連假，青農陳韻竹將於4月3日、4日推出「花見梯田 茶見初心」活動，邀請民眾走進石門百年水梯田，欣賞盛開的鳶尾花海，結合在地石門鐵觀音與特色茶點，打造一場融合自然、生態與人文的春日體驗。新北市農業局也推薦民眾參與青農食農教育，一同穿越時光，感受梯田文化之美。

陳韻竹於石門區經營「石在時光工作室」，原從事行銷工作，因參與生態紀錄片拍攝，深刻體認永續生態的重要性，決定返鄉從農，投入食農教育與生態保育。她不僅與學術單位合作研究動植物生態與原生植物藥用價值，也攜手企業推動水梯田復育，並擔任新北市青年農民聯誼會副會長，積極協助青年從農與推廣農業行銷。

▲百年石門梯田變身鳶尾花海。（圖／新北市農業局提供）

▲石門鳶尾花。（圖／資料照／新北市農業局提供）

此次活動將4月3日、4日（當日10點及14點）推出共4場「花見梯田 茶見初心」食農教育（報名網址：https://forms.gle/ei1ZwAv61WTAbvRX6），內容包含水梯田文化導覽、品嚐石門鐵觀音，以及以北海岸在地青苧麻製作的特色司康，讓民眾在悠閒品茶之餘，也能深入了解農村生活與永續農業理念，最後漫步鳶尾花海，留下難忘的春日回憶。

陳韻竹表示，石門水梯田是臺灣重要的農業文化資產，孕育豐富的原生動植物，未來也將持續規劃水稻、甘藷、螢火蟲及攀樹等多元體驗，透過與青農、學界及企業合作，推動農業與生態共存的永續發展。

新北市農業局長諶錫輝指出，青年農民是推動農業創新與發展的重要力量，陳韻竹結合在地特色，打造具深度的食農體驗，為新北農業注入新活力。市府將持續秉持「農業健康市／式」理念，推動減碳與精緻農業，建構農業、市民與生態共好的永續大健康環境。

▲百年石門梯田變身鳶尾花海。（圖／新北市農業局提供）

▲石門壯闊的鳶尾花海吸引許多民眾賞花。（圖／資料照／新北市農業局提供）

【更多新聞】

►基隆推「長樂65專案」每人普發6500　明年3節領近2萬

►九份「台灣好行」觀光巴士擦撞！司機恍惚竟是毒駕　乘客嚇傻

►基隆公車為閃車急煞！2乘客拋飛摔地畫面曝　髖關節骨折送醫開刀

►停班課標準與雙北脫鉤　基隆「雨量200毫米」新制上路

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外送員遭輾成2截另一視角曝光！摔車前疑「舉右手比手勢」
長照姊妹花爽撈百萬！　各30萬交保
被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從母乳支持到高風險追蹤　基隆打造全方位母嬰照護

清明掃墓防火整備啟動　基隆消防加強墓區警戒宣導

正職護理人員留任率破九成　竹山秀傳醫院獲護理友善職場典範認證

南投警察加薪！　勤務繁重與刑事加成同步調升

百年石門梯田變身鳶尾花海　新北青農打造浪漫食農體驗

國家首號百年無形文化資產　鷄籠中元文化館煥新開幕

新北市圖推「寵物陪伴閱讀」　療癒特教童學習體驗

基隆三合一會報登場　謝國樑：深化動員戰綜災防整備

兒童節及清明節連假將屆　南投籲事業單位及雇主依法給薪

台東男誤信網路貸款陷詐騙　警及時攔阻避免金融卡外流

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

【一刀未剪】柯文哲法庭激辯22分鐘　轟檢方搞冤獄！看起訴書「快吐血」　驚爆有通靈人找上門

首例！柯文哲京華城案　北院一審宣判法庭影像公開

奪命瞬間曝！中壢外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死(更)

川普PO「伊朗彈藥庫淪火球」畫面！　B-2轟炸機奇襲伊斯法罕

奪命瞬間曝！桃園外送員「突停下倒地」…遭水泥車輾過斷兩截慘死

75歲王文洋爆穩交小54歲新歡　20歲氣質美女又是大學生　專收編嫩妹情招曝光

從母乳支持到高風險追蹤　基隆打造全方位母嬰照護

清明掃墓防火整備啟動　基隆消防加強墓區警戒宣導

正職護理人員留任率破九成　竹山秀傳醫院獲護理友善職場典範認證

南投警察加薪！　勤務繁重與刑事加成同步調升

百年石門梯田變身鳶尾花海　新北青農打造浪漫食農體驗

國家首號百年無形文化資產　鷄籠中元文化館煥新開幕

新北市圖推「寵物陪伴閱讀」　療癒特教童學習體驗

基隆三合一會報登場　謝國樑：深化動員戰綜災防整備

兒童節及清明節連假將屆　南投籲事業單位及雇主依法給薪

台東男誤信網路貸款陷詐騙　警及時攔阻避免金融卡外流

「靈動老師」疑似換帳號復出　改名直播曝光！監管局回應

陸癌末男近14億財產全給「小28歲嫩妻」　前妻一家炸鍋！女方回應

神秘富商倫敦「狂買34億房」身分曝光　英警出手全凍結

從母乳支持到高風險追蹤　基隆打造全方位母嬰照護

清明掃墓防火整備啟動　基隆消防加強墓區警戒宣導

正職護理人員留任率破九成　竹山秀傳醫院獲護理友善職場典範認證

南投警察加薪！　勤務繁重與刑事加成同步調升

快訊／伊朗總統首度鬆口「願結束戰爭」！前提是要法律保障

三星最強平價機A57、A37登場

速霸陸小發財車「Sambar新年式日本開賣」！安全＆科技有感升級

【等回轉竟被撞飛】騎士停在路口等待　下一秒遭直行快車猛撞超驚險

地方熱門新聞

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

國家首號百年無形文化資產　鷄籠中元文化館煥新開幕

新北市圖推「寵物陪伴閱讀」　療癒特教童學習體驗

基隆三合一會報登場　深化動員戰綜災防整備

百年梯田變身鳶尾花海　青農打造浪漫食農體驗

南投籲雇主於兒童節及清明節依法給薪

投入近70億　台中殯葬改革兼顧人文科技

連假放電衝台江！陳亭妃化身妃妃姐姐辦童樂會

山火難救！雲林消防局動員聯手演練應變

3D行動電影車巡迴　《超人再起》首映會

南消進校園宣導防火東光國小園遊會寓教於樂

戒指卡手兩天拔不下南消官田消防斜口鉗神救援

嚴打囤積哄抬！南檢啟動民生犯罪聯繫平台守物價

台中新光三越日本商品展　45家名店大會師

更多熱門

相關新聞

新北市圖推「寵物陪伴閱讀」　療癒特教童學習體驗

新北市圖推「寵物陪伴閱讀」　療癒特教童學習體驗

迎接4月2日國際兒童圖書日與4月4日兒童節，新北市立圖書館推出創新閱讀服務，新莊裕民分館首度辦理「寵物陪伴閱讀」，攜手「臺灣狗醫生協會」帶著狗醫生走入新莊中港國小特教班，透過毛小孩的陪伴，讓學童在溫暖互動中提升專注力、克服閱讀障礙，提前感受兒童節的歡樂氛圍。

新北229億遺產待領！1.3萬筆土地找主人　逾期將標售

新北229億遺產待領！1.3萬筆土地找主人　逾期將標售

新北市用AI氣象預警掌握天機智慧防災

新北市用AI氣象預警掌握天機智慧防災

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

新北推中和3座森林系共融公園　綠意遊憩亮點一次看

新北推中和3座森林系共融公園　綠意遊憩亮點一次看

關鍵字：

新北市石門區水梯田鳶尾花海食農教育

讀者迴響

熱門新聞

外送員遭輾另一視角曝光！摔車前疑比手勢

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

輪椅男玩雲霄飛車　股骨斷兩半慘死

快訊／23:43台灣東部海域規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！謝和弦拒授權歌詞

半個台灣紫紅一片　最猛春雨時間出爐

被柯文哲罵邪惡　檢察官回答影片爆紅

美戰爭部長：我們清楚中俄在幫伊朗

連假雨更多！　「下最大」時間曝

名醫「強抱女員工」　苗檢聲請羈押禁見

長照姊妹涉詐百萬防疫金！各30萬交保

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

更多

最夯影音

更多
江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」
變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

變天了「下最大」時間曝！明起3波鋒面接力全台濕答答

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

神作回歸！《弒婚遊戲2》爛番茄100%開盤　豪門獵殺遊戲升級..4/2看姊妹檔殺出血路

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

【一刀未剪】柯文哲法庭激辯22分鐘　轟檢方搞冤獄！看起訴書「快吐血」　驚爆有通靈人找上門

【一刀未剪】柯文哲法庭激辯22分鐘　轟檢方搞冤獄！看起訴書「快吐血」　驚爆有通靈人找上門

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面