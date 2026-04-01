百年石門梯田變身鳶尾花海　新北青農打造浪漫食農體驗

▲新北石門區保留許多早期農業文化的水梯田。（圖／新北市農業局提供）



記者郭世賢／新北報導

為迎接兒童節連假，青農陳韻竹將於4月3日、4日推出「花見梯田 茶見初心」活動，邀請民眾走進石門百年水梯田，欣賞盛開的鳶尾花海，結合在地石門鐵觀音與特色茶點，打造一場融合自然、生態與人文的春日體驗。新北市農業局也推薦民眾參與青農食農教育，一同穿越時光，感受梯田文化之美。

陳韻竹於石門區經營「石在時光工作室」，原從事行銷工作，因參與生態紀錄片拍攝，深刻體認永續生態的重要性，決定返鄉從農，投入食農教育與生態保育。她不僅與學術單位合作研究動植物生態與原生植物藥用價值，也攜手企業推動水梯田復育，並擔任新北市青年農民聯誼會副會長，積極協助青年從農與推廣農業行銷。

▲石門鳶尾花。（圖／資料照／新北市農業局提供）

此次活動將4月3日、4日（當日10點及14點）推出共4場「花見梯田 茶見初心」食農教育（報名網址：https://forms.gle/ei1ZwAv61WTAbvRX6），內容包含水梯田文化導覽、品嚐石門鐵觀音，以及以北海岸在地青苧麻製作的特色司康，讓民眾在悠閒品茶之餘，也能深入了解農村生活與永續農業理念，最後漫步鳶尾花海，留下難忘的春日回憶。

陳韻竹表示，石門水梯田是臺灣重要的農業文化資產，孕育豐富的原生動植物，未來也將持續規劃水稻、甘藷、螢火蟲及攀樹等多元體驗，透過與青農、學界及企業合作，推動農業與生態共存的永續發展。

新北市農業局長諶錫輝指出，青年農民是推動農業創新與發展的重要力量，陳韻竹結合在地特色，打造具深度的食農體驗，為新北農業注入新活力。市府將持續秉持「農業健康市／式」理念，推動減碳與精緻農業，建構農業、市民與生態共好的永續大健康環境。

▲石門壯闊的鳶尾花海吸引許多民眾賞花。（圖／資料照／新北市農業局提供）