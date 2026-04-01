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基隆三合一會報登場　謝國樑：深化動員戰綜災防整備

▲基隆三合一會報登場 深化動員戰綜災防整備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市2026年上半年三合一定期會舉行，跨域整合建構完整應變體系。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2026年上半年動員、戰綜及災防三合一定期會，3月31日於災害應變中心舉行，由市長謝國樑主持，中央與地方相關單位共同與會。會中檢視過去一年整備成果，並驗證城市在平時與戰時、安全與災害間的轉換能力。謝國樑強調，面對多元複合的挑戰，唯有落實平時整備、強化跨域整合，才能在關鍵時刻迅速應變，確保城市韌性。

謝國樑表示，本次會議結合動員整備、城鎮防衛及災害防救三項重點工作。他指出，近年整體環境變化快速，各類挑戰呈現多元且複合的特性，無論是天然災害型態日益極端，或整體安全情勢的變動，都對地方政府的應變能力提出更高要求。在此情況下，三會報所強調的「平時整備」與「非常時期應變」之間的銜接，顯得格外重要。

▲基隆三合一會報登場 深化動員戰綜災防整備。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑強調，平時應持續進行整備、盤點與修正，讓各項機制不只是停留在紙面，而是能在關鍵時刻真正發揮作用。未來將持續重視制度化與實務化的結合，透過跨機關間的密切聯繫與協同合作，逐步建構完整的應變體系。無論是資源的整備與調度、作業流程的精進，或應變機制的運作銜接，都將以實際可執行為原則，確保各項措施在需要時能迅速啟動、有效落實。

中央指導單位於總評時指出，韌性並非一蹴可幾，而是持續累積、跨域整合的過程。唯有軍、警、消、民眾與中央單位緊密合作，才能確保城市在任何衝擊之下，依然屹立不搖。

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