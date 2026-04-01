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正職護理人員留任率破九成　竹山秀傳醫院獲護理友善職場典範認證

▲竹山秀傳醫院獲首屆「護理友善職場典範認證」肯定。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹山秀傳醫院獲首屆「護理友善職場典範認證」肯定。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為表揚提供優質護理職場環境的全國醫療機構，並促進護理人力穩定與專業發展，衛生福利部首度進行「護理友善職場典範認證」，南投縣竹山秀傳醫院和台中榮總埔里分院在全台115家醫院中脫穎而出獲獎；竹秀醫院指出，該項榮譽肯定該院長期以來營造友善環境、守護護理尊嚴的努力。

衛福部於30日舉辦首屆「護理友善職場典範認證」頒獎典禮，邀集全國各地表現卓越之醫療院所共襄盛舉；中榮埔里分院及竹山秀傳醫院因在護理人力配置、工作環境改善、職涯發展支持及心理健康促進等面向均有卓越表現，展現出對護理人員職場友善政策的高度重視與實踐成果，其中竹秀醫院在書面審核及評定會議二階段的評選中，以「三班護病比全數達標」及「護理人力高留任率」展現出核心競爭力。

▲首屆「護理友善職場典範認證」頒獎典禮隆重登場，南投縣醫院表現亮眼榮獲肯定。（圖／南投縣衛生局、竹山秀傳醫院提供）

竹秀醫院表示，醫院雖位處偏鄉、徵才不易，但追求優質職場仍不遺餘力，如導入智慧科技減輕臨床負荷，優化病人生命徵象測量後IOT自動上傳設備、臨床數據能更快速呈現於NIS，節省護理師工作抄寫時間或誤植數據的風險，讓照護品質及時性更提升；推動固定專責班別制度，人員可選擇正職或工時，時段可選擇純白班、輪三班或固定夜班等方式，以兼顧工作、家庭及個人生理時鐘等調適。

▲▼南投縣竹山秀傳醫院、中榮埔里分院雙雙獲獎。（圖／南投縣衛生局提供）

▲▼南投縣竹山秀傳醫院、中榮埔里分院雙雙獲獎。（圖／南投縣衛生局提供）

▲首屆「護理友善職場典範認證」頒獎典禮隆重登場，南投縣醫院表現亮眼榮獲肯定。（圖／南投縣衛生局、竹山秀傳醫院提供）

院方統計2023-2025年近三年申請固定班別人數，固定白班有134人次數、小夜班有445人次數及大夜班有423人次數，總計1002人次數，達29.7%固定班別普及率，且114年新進人員留任率82.2%，正職護理人員的留任率高達91.6%；除臨床的工作，護理人員還能參與玉山醫療隊與遠距照護等創新服務，在高山上貢獻專業、看見自身價值，讓護理回歸照護本質、成就終身志業。

衛福部指出，「護理友善職場典範認證」是推動護理專業永續發展的重要政策之一，透過公開評選及表揚機制，鼓勵醫療機構營造尊重、支持與安全的工作環境，進而提升護理服務品質與病人照護成效；南投縣衛生局長陳南松表示，未來該局將持續輔導轄內醫療機構參與相關認證與品質提升計畫，攜手打造更優質的護理職場環境。

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