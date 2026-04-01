國家首號百年無形文化資產　鷄籠中元文化館煥新開幕

▲國家首號無形文化資產再進化，鷄籠中元文化館煥新開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

鷄籠中元祭作為國家第一號「重要無形文化資產」，承載著百年前先民祈求族群和諧、悼念孤魂的博愛情懷。為持續推廣這項基隆重要的文化核心，鷄籠中元文化館在完成主普壇建築外立面修繕優化作業後，於3月30日由基隆市副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫、民政處長呂謦煒及多位藝師、各宗親會代表見證下正式重新開幕，未來將以更安全、優質的觀展環境迎接大眾，透過內容與展品的改版，展現文觀局對於中元文化深度傳承的重視。

邱佩琳表示，自參與中元祭系列活動以來，看見各宗親會對這項百年文化資產的團結與用心，深受感動，也看見基隆人的良與善。她感謝各宗親會百年來的努力，是基隆不可或缺的重要角色，若沒有大家的付出，歷史可能中斷，傳承無法延續，謝謝大家共同讓台灣看見基隆，讓世界看見基隆。

本次常設展更新旨在引導觀眾從中元祭的起源出發，理解其過往至今的架構演變與基隆獨有的儀典過程。展覽空間以明亮溫暖的氛圍為基調，引導觀眾在無壓力的環境中展開閱讀。展區內近距離呈現由在地藝師及團體提供的中元祭相關珍貴展品，讓觀者能直觀感受傳統工藝的細膩與民俗文物的歷史張力，深度探索祭典背後的文化底蘊。

此次更新企劃特別從「參與祭典的人物角度」切入，試圖將觀者帶入前輩們投身祭典的熱情之中。透過感性的敘事與精緻的實體工藝陳設，期望讓在非祭典期間到訪的遊客，也能隨時感受每年農曆七月那份動員全城、兼容多元文化的盛況。

鷄籠中元文化館不僅是保存歷史的空間，更是基隆與世界對話的平台。即日起歡迎全家蒞臨參觀，一同見證基隆如何將傳統科儀轉化為熠熠生輝的當代文化篇章，感受這座城市最具代表性的藝術魅力。