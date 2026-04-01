南投警察加薪！　勤務繁重與刑事加成同步調升

▲南投警察加薪案拍板。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

針對第一線員警長期肩負治安維護、交通疏導及各類高壓勤務，南投縣政府正式拍板，提高警察人員勤務繁重加成與刑事加給，並溯自今年3月1日起生效並發放，以具體行動回應基層警察長期的付出與壓力。

縣長許淑華表示，縣府在期待警察同仁守護治安、維持社會秩序的同時，也應提供相對應的制度支持和實際感受得到的保障；本次調整係依行政院修正「警察人員警勤加給表」辦理，針對勤務繁重程度發給不同級距加成，最高每人每月增加3880元，刑事人員因長期投入犯罪偵查及高風險勤務，每月增加1940元，讓基層警員的辛勞能即時反映在待遇上。

縣政府指出，與過去較為一致的支給方式不同，此次採取分級支給機制，依各單位勤（業）務負荷及勤務壓力區分四個等級，第一級繁重單位加成4成、第二級3.5成、第三級3成、第四級2.5成，並將視實際治安、交通及勤務狀況滾動檢討調整，讓資源更貼近第一線實務需求，合理反映不同單位的工作負荷、提升制度整體公平性。

南投縣警局長謝宗宏表示，警察工作從治安維護、交通疏導到各類突發事件處理，具有高度即時性與不確定性，無論日夜皆須隨時待命，長期承擔高壓與高風險勤務。需大量人力與精神投入，相關工作負荷遠較一般行政職務為重，本次加給提升，對基層而言不僅是待遇調整，更是被理解、被支持的重要訊號，對提振士氣、穩定團隊及提升整體警政量能，將帶來實質助益。