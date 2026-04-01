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東南亞更便宜！她不解「為何一堆人愛飛日本」　網曝1關鍵：太像了

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲很多人愛去日本玩。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她不解為何眾人出國總愛去日本。她指出東南亞國家物價親民，舉凡住宿、飲食與按摩都相當便宜，且當地人熱情友善，較無距離感，如果想要出國放鬆，應該選東南亞國家比較適合吧？貼文曝光後，引起討論。

不解眾人愛赴日！她讚東南亞物價便宜

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這名女網友在Dcard上，以「為何大家出國一窩蜂到日本？」為標題發文，提到她無法理解為何民眾出國總喜歡去日本，因為對她來說，若前往東南亞國家，飯店住宿、按摩與吃喝玩樂的開銷都十分便宜，且當地人熱情誠懇，對台灣人皆相當友善，沒有日式距離感。

大推東南亞交通便利！她認為較放鬆

原PO進一步指出，在泰國或越南旅遊時，只需租機車就能輕鬆前往景點，便利性跟台灣差不多。若搭乘摩托車、計程車或三輪車，費用也不高。反觀日本出門多仰賴電車，若要租汽車，費用昂貴且門檻較高。因此她認為，真正想出國放鬆，東南亞會是較合適的選擇。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「吃喝跟買東西日本還是比較好的選擇，而且泰國越南的交通在台灣體驗不夠，還要跑出國體驗嗎」、「東南亞跟台灣太像了」、「我就住在東南亞，為什麼要去另一個東南亞」、「台灣有些地方東南亞差不多，日本還可以看雪」。

也有網友表示，「日本好處是安全，不怕被坑，可以買高品質的東西，東南亞就便宜方便」、「台灣人不管東南亞還是日韓，都一窩蜂人去好嗎」、「日本什麼都好玩，風景都不一樣，食物又好吃、乾淨，女生又漂亮，要比友善，日本人更友善好嗎」。

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