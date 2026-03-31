才剛嗆「自己去把油搶回來」！川普宣布：英國國王、王后4月將訪美

▲川普剛嗆完英國等盟友，又宣布英國國王、王后將訪美。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普31日震撼宣布，英國國王與王后將於4月27日展開為期4天的歷史性訪美行程。川普不僅預告將在白宮舉辦盛大國宴款待，更直呼這場會面將會「非常棒（TERRIFIC）」。諷刺的是，川普先前才因能源危機大罵英國「沒勇氣」，如今卻在美國建國250週年前夕展現極高誠意，外交手段引發熱議。

白宮4月底迎賓 華麗國宴成外交焦點

川普31日在真實社群表示，他與妻子梅蘭妮亞已正式邀請英國國王陛下與王后陛下訪美，英方預計4月27日抵達華盛頓，展開4天的訪美行程。此外，這場國事訪問的行程當中，4月28日將在白宮舉行的奢華國宴，不僅是川普政府招待外賓的最高規格，更被外界視為修補美英「特殊關係」的重要指標。

▲川普剛嗆完英國等盟友，又宣布英國國王、王后將訪美。（圖／達志影像／美聯社）



巧合建國250週年 川普大讚英王到訪更有意義

由於今年適逢美國建國250週年的重要里程碑，川普特別強調，能在這個向國家致敬的時刻邀請到他深為敬重的英國元首，讓這次外交活動顯得格外獨特。

川普在聲明中強調與王室的友好情誼，並對這場「世紀之約」抱持著高度期待，甚至還用全大寫的「TERRIFIC（非常棒）」來形容這次會面。

才酸完英國沒油 川普外交策略讓人霧裡看花

值得一提的是，川普不久前才針對荷姆茲海峽封鎖導致的「油荒」問題，公開砲轟英國等盟友。當時他語氣強硬地酸英國「當初拒絕參與斬首伊朗行動」，如今無油可用，還建議英國可以跟美國買油，或是「拿出遲來的勇氣」去把油搶回來，甚至譏諷英國航母只是「玩具」。