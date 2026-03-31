　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才剛嗆「自己去把油搶回來」！川普宣布：英國國王、王后4月將訪美

▲▼美國總統川普在白宮記者會上再度提及台灣「偷走」美國晶片產業。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普剛嗆完英國等盟友，又宣布英國國王、王后將訪美。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普31日震撼宣布，英國國王與王后將於4月27日展開為期4天的歷史性訪美行程。川普不僅預告將在白宮舉辦盛大國宴款待，更直呼這場會面將會「非常棒（TERRIFIC）」。諷刺的是，川普先前才因能源危機大罵英國「沒勇氣」，如今卻在美國建國250週年前夕展現極高誠意，外交手段引發熱議。

白宮4月底迎賓　華麗國宴成外交焦點

川普31日在真實社群表示，他與妻子梅蘭妮亞已正式邀請英國國王陛下與王后陛下訪美，英方預計4月27日抵達華盛頓，展開4天的訪美行程。此外，這場國事訪問的行程當中，4月28日將在白宮舉行的奢華國宴，不僅是川普政府招待外賓的最高規格，更被外界視為修補美英「特殊關係」的重要指標。

▲▼美國總統川普18日登上空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普剛嗆完英國等盟友，又宣布英國國王、王后將訪美。（圖／達志影像／美聯社）

巧合建國250週年　川普大讚英王到訪更有意義

由於今年適逢美國建國250週年的重要里程碑，川普特別強調，能在這個向國家致敬的時刻邀請到他深為敬重的英國元首，讓這次外交活動顯得格外獨特。

川普在聲明中強調與王室的友好情誼，並對這場「世紀之約」抱持著高度期待，甚至還用全大寫的「TERRIFIC（非常棒）」來形容這次會面。

才酸完英國沒油　川普外交策略讓人霧裡看花

值得一提的是，川普不久前才針對荷姆茲海峽封鎖導致的「油荒」問題，公開砲轟英國等盟友。當時他語氣強硬地酸英國「當初拒絕參與斬首伊朗行動」，如今無油可用，還建議英國可以跟美國買油，或是「拿出遲來的勇氣」去把油搶回來，甚至譏諷英國航母只是「玩具」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才剛嗆「自己去把油搶回來」！川普宣布：英國國王、王后將訪美
快訊／鋒面雲系「一片紅」接近台灣　鄭明典：今夜可能降雨
又開直播爆數字不一樣　賴香伶不忍了：請李貞秀別再對外發言
蹦闆千萬藍寶堅尼「被扣牌」！請代駕竟是無照　連坐吞3萬6罰單
快訊／美股開盤漲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

才剛嗆「自己去把油搶回來」！川普宣布：英國國王、王后4月將訪美

美國油價爆衝「「1個月漲35%」！每加侖飆破4美元　創近4年新高

波蘭男考駕照筆試「重考139次」！報名費就花了6.7萬元

川普點名法國在伊朗問題上非常不配合　「美國會記住這件事」

快訊／川普氣炸開砲！酸英國要油「自己去搶」

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

伴屍1277天！冷血韓男勒斃女友製木乃伊　竟還對著乾屍自拍

中東戰火衝擊全球航空！油價飆破5成　大韓航空啟動「緊急模式」

遊北海道注意！4月起入住飯店、民宿加徵「住宿稅」　一次收2筆

才被西班牙禁止飛越領空！義大利也拒絕美軍臨時降落

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

才剛嗆「自己去把油搶回來」！川普宣布：英國國王、王后4月將訪美

美國油價爆衝「「1個月漲35%」！每加侖飆破4美元　創近4年新高

波蘭男考駕照筆試「重考139次」！報名費就花了6.7萬元

川普點名法國在伊朗問題上非常不配合　「美國會記住這件事」

快訊／川普氣炸開砲！酸英國要油「自己去搶」

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

伴屍1277天！冷血韓男勒斃女友製木乃伊　竟還對著乾屍自拍

中東戰火衝擊全球航空！油價飆破5成　大韓航空啟動「緊急模式」

遊北海道注意！4月起入住飯店、民宿加徵「住宿稅」　一次收2筆

才被西班牙禁止飛越領空！義大利也拒絕美軍臨時降落

被柯文哲罵邪惡！檢察官廖彥鈞一席話爆紅　網讚：有HERO影子

長照姊妹花撈百萬！拿親友當人頭「爽領防疫獎勵」　各30萬交保

資深導演被台灣美食收服　還大喊自己是「臭豆腐男」

POCO X8 Pro 系列超強規格搶中階機市場　鋼鐵人限定版同步登場

才剛嗆「自己去把油搶回來」！川普宣布：英國國王、王后4月將訪美

快訊／鋒面雲系「一片紅」接近台灣　鄭明典：今夜可能降雨

兒童節及清明節連假將屆　南投籲事業單位及雇主依法給薪

洪總點名MVP就是他！王柏融「開心打球」謙虛回應：大家都有貢獻

歐洲低調主導伊朗局勢　從袖手旁觀到幕後操盤

威能帝下二軍！桃猿賽後回報手部緊繃

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

國際熱門新聞

輪椅男玩雲霄飛車　股骨斷兩半慘死

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

快訊／川普氣炸開砲！酸英國要油「自己去搶」

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

川普考慮放棄「重啟荷莫茲」！只想撤兵

川普踢鐵板！伊朗「最後王牌」鎖死全球經濟

波灣國家籲川普　打趴伊朗才罷手

冷血男殺女友製木乃伊　「交新歡生子」仍伴屍3年

伊朗襲以色列最大煉油廠　川普警告：很快會做出回應

川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死

泰國新規上路：禁止賣酒給「喝醉的人」　

最禮貌國家日本奪冠　第4名被狂吐槽

油價飆破5成　大韓航空啟動「緊急模式」

更多熱門

相關新聞

歐洲低調主導伊朗局勢　從袖手旁觀到幕後操盤

歐洲低調主導伊朗局勢　從袖手旁觀到幕後操盤

2026年3月24日，全球政治媒體《GZERO》資深作家扎克·魏茲（Zac Weisz）發表分析文章，指出歐洲在伊朗衝突中的角色正悄然轉變。就在伊朗向英軍迪亞哥加西亞基地發射飛彈後，歐洲各國雖口頭強調「不願捲入戰爭」，卻在幕後調整戰略姿態。從拒絕協助美國重啟荷姆茲海峽，到同意提供軍事基地、參與護航聯名聲明，歐洲正以更為低調卻更具主導性的方式形塑衝突走向。

美股開盤漲了！台積電ADR漲2％

美股開盤漲了！台積電ADR漲2％

川普：法國在伊朗問題上非常不配合

川普：法國在伊朗問題上非常不配合

川習會台灣恐淪籌碼？美議員：美中關係越強韌　台灣越安全

川習會台灣恐淪籌碼？美議員：美中關係越強韌　台灣越安全

快訊／川普氣炸開砲！酸英國要油「自己去搶」

快訊／川普氣炸開砲！酸英國要油「自己去搶」

關鍵字：

川普英國王室外交國宴美國建國

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

輪椅男玩雲霄飛車　股骨斷兩半慘死

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

連假雨更多！　「下最大」時間曝

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面