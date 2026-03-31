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美國油價爆衝「「1個月漲35%」！每加侖飆破4美元　創近4年新高

▲▼美國加油站。（圖／達志影像／美聯社）

▲戰火衝擊能源市場，美國油價飆破4美元大關創4年新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

在中東戰火持續延燒之際，美國汽油價格全面飆升。根據美國汽車協會（AAA）最新數據顯示，全美平均汽油價格已突破每加侖4美元（約新台幣128元），來到約4.018美元，創下自2022年8月以來新高，也是近4年首度站上此關卡，對消費者造成明顯衝擊。

綜合《美聯社》、《法新社》等外媒報導，此波油價上漲主因為美國與以色列對伊朗發動軍事行動，引發全球能源市場劇烈震盪。自2月底衝突升溫以來，汽油價格在短短1個月內上漲超過1美元，漲幅高達約35%，顯示市場對供應中斷的高度憂慮。

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

荷莫茲海峽受阻　全球供應鏈緊張

分析指出，戰爭已影響全球約兩成石油運輸必經的荷莫茲海峽，導致中東原油輸出受阻，加上多處石油與天然氣設施遭攻擊，使供應鏈更加吃緊，進一步推升原油與燃料價格。美國能源資訊署（EIA）也指出，上一次油價突破4美元，正值俄烏戰爭初期與疫情期間能源市場動盪之時。

除了汽油外，柴油價格也同步攀升，目前平均已達每加侖約5.45美元，遠高於戰前約3.76美元。由於柴油為貨運卡車主要燃料，價格上揚恐進一步推高運輸成本，進而反映在食品、日用品甚至水電費等民生支出上。

民怨升溫　衝擊經濟與政治

油價飆升已對美國家庭與企業造成壓力，不少民眾被迫削減非必要開支。民調顯示，約48%的美國人認為高油價應歸咎於川普政府，另有高達87%的受訪者預期油價仍將持續上漲，顯示市場信心轉趨保守。

分析人士指出，油價每上漲1美元，將顯著削弱消費者信心，甚至影響整體經濟表現。在通膨壓力未解、經濟前景不明之際，能源價格持續走高，也為政府施政與未來選舉增添不確定性。

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