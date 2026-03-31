波蘭男考駕照筆試「重考139次」！報名費就花了6.7萬元

▲波蘭一名男子考駕照的時候在筆試階段就失敗了139次。（示意圖／達志影像）



記者楊庭蒝／綜合報導

毅力驚人！波蘭一名男子為了考取駕照，竟在9年間歷經139次失敗，才終於通過理論考試（筆試），誇張經歷曝光後引發熱議。

綜合外媒報導，這名男子住在波蘭南部城市塔爾努夫（Tarnów），近日因「超狂重考紀錄」意外爆紅。不過，他之所以受到關注，原因其實是因為他足足考了139次，才通過取得駕照的第一關。

根據規定，在波蘭與多數歐洲國家一樣，考照者必須先通過電腦化的理論考試，才能進一步參加實際道路駕駛測驗。換句話說，只要筆試沒過，連路考資格都拿不到。一般人通常1到3次內就能過關，但也有少數人需要多年時間反覆應試。

據報導，波蘭小波蘭省道路交通中心日前指出，這名男子從2017年開始應考，至今累計花費約1800歐元（約新台幣6.7萬元）報名考試，最終在第139次時成功過關。

塔爾努夫考試中心主任古爾古爾（Paweł Gurgul）表示，「他從未放棄，顯示駕照對他來說非常重要。」目前該男子已準備挑戰下一關路考。

至於為何遲遲無法通過？古爾古爾透露，男子先前一直使用的是練習用的試用版題庫，內容並未涵蓋所有考題，導致準備方向不完整。直到後來改用完整版題庫後，成績才逐漸進步，錯誤越來越少，最終順利及格。

不過，若該男子未能通過路考，未來想再次考照，仍須重新通過理論考試才能再度取得應試資格。