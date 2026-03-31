蹦闆千萬藍寶堅尼「被扣牌」！請代駕竟是無照　連坐吞3萬6罰單

▲YouTuber「蹦闆」呂育銓。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

知名電商網紅「蹦闆」呂育銓近日捲入違規風波，他名下一輛要價千萬元的藍寶堅尼休旅車，日前行經桃園中壢路檢點時遭警方攔查，結果被發現代駕司機竟是無照駕駛，當場遭扣牌3個月，蹦闆本人也因連帶責任，與駕駛各吞3萬6000元罰單。

警方指出，中壢分局於3月28日凌晨0時至2時執行封閉式路檢勤務，採「請君入甕」方式全面攔查來往車輛，短短2小時內共查扣12輛違規汽機車，包含酒駕3件、無照駕駛9件及其他違規2件，展現強力執法決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市警局中壢警方28日實施路檢，員警針對受檢車輛仔細過濾。（圖／中壢警分局提供，下同）

千萬超跑被攔 代駕竟無照

其中最受矚目的，是一輛市值破千萬元的藍寶堅尼休旅車。當時車輛右轉進入路檢點受檢，警方盤查後發現駕駛根本沒有駕照，立即依規定將車輛移置保管並吊扣牌照3個月，同時依法開罰。

依《道路交通管理處罰條例》規定，無照駕駛可處1萬8000元至6萬元罰鍰，且車主須負連帶責任承擔同額罰款。本案中，警方對駕駛與車主蹦闆各開罰3萬6000元。

坦承疏失：面試沒確認駕照

蹦闆受訪時坦言，當天因有飲酒才找司機代駕，該名司機約任職2至3個月，當初應徵時未確認對方是否持有駕照，是自身疏忽，「哪有人會花錢請沒駕照的司機」，強調是被警方攔查後才知情，並表示會尊重並配合警方處置。

他也透露，事後已讓該名司機暫時離職，待重新取得駕照後再視情況安排回任。警方則再次呼籲，無照駕駛風險極高，民眾切勿心存僥倖，以免危及自身與他人安全。