吃健康便當「選錯米」！65公斤瘦男險罹糖尿病　醫教2招成功逆轉

▲男子中餐、晚餐吃健康便當，卻差點罹患糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

健康便當若選錯澱粉，恐怕會導致血糖惡化！一名年輕男子雖然天天運動、吃健康餐，但抽血檢驗時，糖化血色素已達6.5％、已達到糖尿病的標準，減重醫師蕭捷健仔細問診後，才知道男子的健康便當裡是選擇「紫米飯」，這種米看似比白飯更健康，但對血糖刺激更大、還會讓脹氣更嚴重。

天天運動 血糖竟飆破標準

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蕭捷健在節目《小宇宙大爆發》分享，這名男子雖然有家族糖尿病史，但體重僅有65公斤，且天天都會運動，還搭配健康飲食來控制血糖，怎料抽血檢驗時，糖化血色素已達6.5％，距離確診糖尿病已經不遠。

蕭捷健攤開這名男子的飲食，一天三餐當中，早餐是吃豆漿及飯糰、中午及晚上則都是健康便當。不過，他仔細詢問以後，才知道男子的健康便當所選的澱粉為「紫米飯」，而紫米其實是「比白米飯更精緻的碳水」。

▲男子中餐、晚餐吃健康便當，卻差點罹患糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



紫米非黑米 更易造成脹氣

蕭捷健解釋，紫米飯屬於糯米、抗性澱粉比白飯還少，有些人會為了讓便當增添顏色、看起來更健康而改選紫米，但糯米只會讓脹氣更嚴重，且對血糖的刺激更大。

因此，蕭捷健建議這名男子，將便當中的紫米飯改成黑米、五穀米或是糙米，能夠讓血糖更加穩定。若是血糖一直處於高檔位，那麼運動時胰島素會讓身體先消耗醣的能量，而沒有辦法燃燒脂肪。

狂瘦10公斤 糖化血色素跟著降

蕭捷健還說，與其每天運動，不如先將血糖穩定下來。因此他也建議這名男子，不要每天運動，而是要適度休息，才能避免身體釋放壓力荷爾蒙「皮質醇」，若皮質醇的量增加，會導致身體進入儲能模式、不易燃燒體脂肪。而男子經過調整後，9個月的時間共瘦了10公斤，糖化血色素也降至5.8％，身體狀況改善了許多。