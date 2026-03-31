　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／拖吊蟑螂徒弟收押　「師傅小崔」被二度約談再加保10萬

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

橫行雙北地區的拖吊蟑螂，利用車主急需道路救援的機會，坐地喊價坑殺車主，新北地檢署31日將2名業者蔡尚璁與許峯頤依詐欺、組織犯罪向法院聲押禁見獲准，兩人的師傅「小崔」崔博翔先前被裁定30萬元交保，檢方懷疑崔博翔恐有滅證之虞，31日再次指揮警方發動搜索並約談對方，訊後裁定崔博翔加保10萬元。

▲▼拖吊蟑螂「小崔」崔博翔。（圖／記者劉昌松攝）

買關鍵字壟斷市場　假救援真敲詐牟利

警方調查，崔博翔與徒弟蔡尚璁、許峯頤大量購買網路關鍵字壟斷市場，誘使在北部地區突遇車輛故障的車主聯繫後，派出拖吊司機前往救援，車主看著愛車被吊起後，在情急之下，在司機提供的平板電腦上，回覆同意救援。

車主往往等到車子被拖吊到指定地點後，才會發現業者在帳單上巧立名目，拖吊一趟從數萬元到10多萬元不等，如有車主質疑開價離譜，拖吊業者和司機會口出惡言，恐嚇將扣車拍賣，使車主不得不掏錢了事。

600公尺收7萬誇張案例　每月吸金百萬

檢警調查，從去年起每月至少有30至40名被害人，每輛車被索取3到11萬元不等，其中最為誇張的發生在今年2月分新店安康路，僅移動車輛600公尺，開價9萬收取7萬元，以及同月份從烏來山區拖至市區，直接開價11萬元，不惜與車行老闆發生衝突，最後仍得手9萬餘元；粗估不法獲利每月達百萬元以上。

兩波搜索擴大偵辦　主嫌收押師傅再加保

北檢17日發動首波搜索並逮捕蔡尚璁、許峯頤及所屬司機等6人，訊後交保20萬到40萬元不等，隔天崔博翔出國旅遊返台再被拘提，一度被檢察官聲押禁見，被法院裁定交保30萬元；新北檢30日發動第二波搜索行動，以涉犯詐欺、強制、恐嚇等罪嫌重大且有滅證勾串及反覆實施之餘，向法院聲請將蔡尚璁、許峯頤聲押禁見獲准，北檢則是再次搜索並約談崔博翔，訊後裁定加保10萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／名醫「性騷女員工」強抱畫面瘋傳！　晚間聲押
川普點名法國：在伊朗問題上非常不配合
送貨到一半...天上掉下「1個人」砸車
魂斷環球影城！輪椅男玩雲霄飛車「被甩來甩去」爆頭　股骨斷兩半
大韓航空啟動「緊急模式」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／名醫「性騷女員工」強抱畫面瘋傳！苗檢複訊後聲請羈押禁見

新店男墜樓「卡2樓鐵皮屋頂」！送醫搶救仍不治

快訊／拖吊蟑螂徒弟收押　「師傅小崔」被二度約談再加保10萬

送貨到一半...天上掉「1個人」砸物流車　台中墜樓險變燒肉粽翻版

防塑化品囤積哄抬　北檢嚴查炒作也要查假訊息

NCC前委員淪人頭卡公司門神　蕭祈宏吐還顧問費又判6月罰12萬

快訊／澳洲Global「變形」藝築文旅　誆都更吸金上億遭20路搜索

快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押...師傅小崔遭2度搜索約談

柔性司法有溫度！法務部表揚89位績優觀護人　62人服務滿30年

夾藏大麻闖關遭攔　假冒身分收貨露餡男子被判刑5年8月

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

快訊／名醫「性騷女員工」強抱畫面瘋傳！苗檢複訊後聲請羈押禁見

新店男墜樓「卡2樓鐵皮屋頂」！送醫搶救仍不治

快訊／拖吊蟑螂徒弟收押　「師傅小崔」被二度約談再加保10萬

送貨到一半...天上掉「1個人」砸物流車　台中墜樓險變燒肉粽翻版

防塑化品囤積哄抬　北檢嚴查炒作也要查假訊息

NCC前委員淪人頭卡公司門神　蕭祈宏吐還顧問費又判6月罰12萬

快訊／澳洲Global「變形」藝築文旅　誆都更吸金上億遭20路搜索

快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押...師傅小崔遭2度搜索約談

柔性司法有溫度！法務部表揚89位績優觀護人　62人服務滿30年

夾藏大麻闖關遭攔　假冒身分收貨露餡男子被判刑5年8月

鬼塚虎蕾絲MEXICO 66和瑪莉珍逼人打開荷包　配色、價格一覽

曾沛慈《浪姐7》唱不了〈夠愛〉！　謝和弦聲明：拒絕授權歌詞

快訊／名醫「性騷女員工」強抱畫面瘋傳！苗檢複訊後聲請羈押禁見

游耀興頭槌拿下唯一一球　亞洲盃資格賽收官戰中華男足1比3不敵斯里蘭卡

鴻海發起自然本解方全球倡議　攜手供應鏈邁向淨零與自然正向

川普點名法國在伊朗問題上非常不配合　「美國會記住這件事」

又開直播爆數字不一樣　賴香伶不忍了：請李貞秀別再對外發言

陳晨威達200盜史上第5人！王柏融6局適時安超前

181公里暴力一擊！林安可致勝二壘安打　西武5比3擊敗歐力士

SGA單場狂轟47分險勝活塞　雷霆主帥公開拉票呼籲慎選年度MVP

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

社會熱門新聞

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

驚悚片！中壢外送員遭水泥車輾過　斷兩截慘死

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

柯文哲聽聞判17年　轉頭望向律師畫面曝

即／中壢恐怖車禍！外送員遭水泥預拌車輾過　當場死亡

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

柯文哲驚爆通靈人士找上門

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

新北市警方從去年陸續接獲民眾報案，車輛拋錨後上網尋求道路救援，但卻遭拖吊業者以扣車方式，恐嚇索取3至11萬元高額拖吊費。新北市刑大昨天（30日）收網，於雙北及桃園等地逮捕2名男子為首的犯罪集團等8人，並依恐嚇取財、強制、加重詐欺及組織等罪嫌移送，為首2人並經法院裁定收押禁見。

桃園副市長蘇俊賓提三大水資源策略助抗旱

桃園副市長蘇俊賓提三大水資源策略助抗旱

「拖吊蟑螂」怎麼防？　修車廠老闆曝方法

「拖吊蟑螂」怎麼防？　修車廠老闆曝方法

即／聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者40萬交保

即／聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者40萬交保

拖吊蟑螂「小崔」凌晨返國遭逮　推給其他兩人

拖吊蟑螂「小崔」凌晨返國遭逮　推給其他兩人

關鍵字：

拖吊蟑螂

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

連假雨更多！　「下最大」時間曝

脂肪肝有救了！日醫教「改喝3飲品」：1個月肝功能變正常

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面