送貨到一半...天上掉「1個人」砸物流車　台中墜樓險變燒肉粽翻版

▲台中西區今日發生墜樓，一名洪男墜下砸在物流車上（紅圈處）。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中西區一棟商辦今日下午傳出墜樓案件，一名洪男不明原因自商辦6樓墜下，結果一台物流貨車停於該處，車頂直接被砸出一個凹陷，洪男又彈落地面，流出鮮血，被送醫後撿回一命，也好險男子沒有砸中正在送貨的司機，只差一點點，恐怕就變成「燒肉粽事件」翻版，後果不堪設想。

事發當下，一台物流車停在該棟商辦後巷的卸貨區，物流司機正在進行上下貨，結果突然一聲巨響嚇壞眾人，仔細一看，竟然有人已經倒臥在車旁約2公尺的斜坡上，且該位民眾受傷嚴重，意識昏迷，物流司機被此景嚇到，趕緊用手機聯繫。

▲洪男墜落到物流車上後，又彈落到地面上。（圖／記者許權毅攝）



台中市消防局獲報後，派遣黎明分隊出動1車2人前往救護，發現該名男子年約35歲、疑似墜樓，四肢有骨折情形、意識昏迷送往中國附醫救治中。

警方轄區員警以及鑑識小組到場採證，發現男子是從6樓墜下，先掉落在貨車車頂，再跌落於地面，經醫院搶救後，暫無生命危險。

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