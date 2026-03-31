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防塑化品囤積哄抬　北檢嚴查炒作也要查假訊息

▲▼北檢召開「查緝民生犯罪聯繫平台」會議。（圖／北檢提供）

▲北檢召開「查緝民生犯罪聯繫平台」會議。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

針對國內市場因中東局勢升溫，傳出「塑膠袋」等石油塑化產品恐有缺貨情形，台北地檢署31日上午召集雙北行政與司法警察機關，啟動「查緝民生犯罪連繫平台」，對轄區內塑化製品目前是否有囤積或遭哄抬等議題進行討論，對於任何藉機炒作、擾亂供需秩序或涉有刑事不法行為，將由檢察官指揮警調單位深入釐清究責。

王俊力表示，民生穩定不容任何人為蓄意破壞，查緝民生犯罪聯繫平台的運作核心在於落實跨機關間之即時訊息共享，並由前端行政稽查單位執行第一線監測，一旦於市場稽查中發現供需失調、價格異常波動或有人為刻意操縱之跡象，應即透過聯繫窗口迅速通報。警察及調查單位如掌握惡意囤積或哄抬物價之情資，應即時啟動溯源追查機制，以降低民眾恐慌、確保市場秩序迅速回復常軌。

針對網路上散布物資斷貨等易引發社會恐慌之不實訊息，應即時進行溯源查證，必要時儘速發布澄清訊息以安定民心，藉此確保司法偵查與行政稽查之緊密銜接，形成即時反應、迅速查處之運作機制，使不法業者無所遁形，全面守護民生物資供應與市場秩序之穩定。

北檢提醒相關業者，從事商業活動應恪遵法令、審慎自律，切勿因短期利益而觸法，影響整體市場秩序；同時也籲請民眾理性面對市場資訊，如發現疑似囤積物資或不合理價格波動情形，得即時向相關機關反映，或向執法機關檢舉。

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民生查緝哄抬塑膠袋石化

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