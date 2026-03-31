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快訊／澳洲Global「變形」藝築文旅　誆都更吸金上億遭20路搜索

▲▼ 澳洲GLOBAL投資泰國大麻吸金案，郭家希。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲澳洲Global業務總監郭家希先前已遭約談，檢調再偵辦她同事另涉藝築吸金上億元案。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調去年偵辦「澳洲Global」公司，涉嫌以投資泰國大麻農場、外匯保證金等假商品吸金上億元，發現擔任策略長的廖世宸見業務無法推廣，竟然帶著一批業務另外設立「藝築實業」、「藝築文旅」，宣稱投資不動產與都更計畫年報酬最高達18%，再次吸金1億多元，台北地檢署31日指揮調查局20路搜索並約談12人到案，至於廖世宸因無法支付投資人利息已潛逃遭通緝。

「澳洲GLOBAL」公司從2019年到2023年間，以舉行說明會的方式，陸續向投資人推銷外匯保證金、危老重建等投資方案，還搭上泰國政策開放娛樂用大麻的熱潮，推出泰國藥物植物農場計畫，除了保證獲利，年化報酬7%到14%，有50人投資，不法吸金上億。

包括曾參選民眾黨黨員代表的業務總監郭家希與丈夫錢祺圍，另外還有曾任國民黨立委徐巧芯助理的業務雷挺，都在檢調2025年7月首波搜索行動中遭約談，專案小組偵辦發現，澳洲GLOBAL內部業務群各自獨立運作，郭家希等人與天時物業負責人李宇宏合作希金，掛名執行長的廖世宸則是自己向外發展。

檢察官游欣樺指揮調查局台北市調處追查發現，廖世宸另外以「藝築實業」、「藝築文旅」2間公司名義，推銷不動產與老化建築都更計畫，以年化報酬8%到18%的高利，繼續吸金到2024年間，累計不法獲利上億元，廖世宸因無法再支付投資人高額利息而潛逃，現已被發布通緝。

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