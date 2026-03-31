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睡前喝牛奶「害童長不高」？專家曝數據闢謠

▲▼牛奶。（圖／Unsplash）

▲網路傳言稱孩童睡前喝牛奶會導致長不高，專家闢謠。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

網路流傳「喝牛奶或睡前喝奶會阻礙發育」的迷思引發家長恐慌，對此營養師劉學民引述兒科醫師觀點與多項數據強力闢謠。研究顯示，攝取充足乳品的孩童，身高表現遠優於攝取不足者。以台灣國小四年級學童調查為例，「牛奶攝取較多」的組別平均身高為142.4公分，比攝取較少組的139.81公分整整高出近3公分，拒絕優質鈣質與蛋白質的補充，才是損失發育潛力的關鍵。

日本戰後政策實證　每日供應牛乳顯著提升學童身高

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牛奶對身高的正向影響在國際數據中清晰可見。劉學民指出，以日本為例，戰後政策規定每天向學童供應牛乳後，孩童平均身高出現驚人增幅，其中女童平均身高從125.7公分提高至140.3公分、男童則從126.1公分提升至138.9公分。這項長期的政策性觀察，推翻了喝牛奶會抑制長高的無根據謠言，證實規律攝取乳品是解鎖生長潛力的重要基石。

▲▼關於「喝牛奶迷思」一次破解。（圖／Unsplash）

▲網路傳言稱孩童睡前喝牛奶會導致長不高，專家闢謠。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

每日建議攝取兩杯　穩定補鈣切記勿當水喝

針對乳品的攝取量，台灣兒科專家建議1歲以上孩童，每天應攝取1.5至2杯乳品（每杯約240毫升）。劉學民提醒，雖然牛奶能穩定補鈣，但份量必須適中，不需要將其「當水喝」，以免攝取過多熱量導致肥胖。乳品應視為均衡營養的一環，而非唯一的生長靈丹，透過適量且穩定的攝取，才能讓身體在不增加額外負擔的情況下獲得必要營養。

晚上十點是長高關鍵　掌握生長激素分泌高峰

除了飲食，睡眠習慣對身高發育至關重要。專家指出，每日晚上22:00至凌晨02:00是人體生長激素分泌的高峰期，這段時間必須處於深層睡眠狀態，才能有效促進骨骼生長。因此，避免熬夜並建立規律的作息節律，是想要「高人一等」不可或缺的條件。劉學民強調，營養是磚塊，而睡眠與基因則是長高的藍圖。

▲▼牛奶示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網路傳言稱孩童睡前喝牛奶會導致長不高，專家闢謠。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

負重運動結合日曬　跳繩打球助鈣質吸收

想要讓攝取的鈣質真正轉化為骨質，必須依靠規律運動與維生素D的協助。劉學民建議孩童多進行跳繩、打球等「負重運動」，並結合戶外日曬，這能幫助身體合成維生素D，進而提升腸道對鈣質的吸收率。此外，減少攝取油炸物、高糖零食與含糖飲料，避免接觸環境賀爾蒙以防「性早熟」，也是保護生長空間的重點。

全方位生活佈局　遠離無根據謠言誤導

劉學民最後總結，並沒有「睡前喝牛奶長不高」的情況發生，家長不應聽信未經證實的迷思而拒絕讓孩子攝取優質營養。除了穩定的乳品攝取，還需搭配六大類食物的均衡營養、充足睡眠、適度運動及減少加工食品攝取。透過科學的育兒方式與正確的營養觀念，才能協助孩子在發育黃金期解鎖最高的生長潛力。

 
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