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NCC前委員淪人頭卡公司門神　蕭祈宏吐還顧問費又判6月罰12萬

▲▼中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案，蕭祈宏委員。（圖／記者湯興漢攝）

▲國家通訊傳播委員會NCC前委員蕭祈宏。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

國家通訊傳播委員會NCC前委員蕭祈宏2022年卸任並退休後，被查出隔年擔任二類電信公司顧問、月領5萬元薪水，並以自身電信業人脈，協助業者處理營運業務，違反公務員離職3年內受管制的「旋轉門條款」、涉犯《公務員服務法》違法任職罪嫌，台北地院今（31日）判蕭男6月徒刑、得易科罰金，併科罰金12萬元，可上訴。

現年62歲的蕭祈宏原為NCC主任秘書，2020年8月1日起擔任NCC委員，常接受媒體採訪，蕭男於2022年7月31日卸任NCC委員並退休，隔年（2023年）6月起，受二類電信業者二五電訊公司負責人陳威良聘任為顧問，蕭並以兒子名下帳戶，領取二五電訊每月以相當於台幣5萬元的等值美金，支付顧問薪資。

蕭男擔任顧問期間，動用自身在電信業及任職NCC的人脈，協助陳男拜會NCC現任委員、接洽NCC負責電信事業營運管理的承辦人、爭取與中華電信介接網路互連漫遊業務，蕭男並審閱二五電訊提交NCC的審核文件，使二五電訊順利通過NCC相關行政稽查。

但2023年9月間，雲林檢調偵辦詐團追查人頭手機門號來源，發現包括二五電訊在內的4家電訊公司，涉不法製作「黑莓卡」、「比特卡」等漫遊網卡，賣給詐團等不法份子，金額高達6.3億餘元、逃漏稅達3000多萬元，檢調搜索約談，進而查出蕭祈宏違反「旋轉門條款」、擔任二五電訊顧問並收取報酬行為。

蕭男訊後交保50萬元，雲林地檢署2024年4月依加重詐欺、洗錢等罪嫌，起訴全案22人，其中蕭男違反「公務員於離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業顧問」規定、涉犯《公務員服務法》違法任職罪嫌的案情，經雲林地院移轉到北院審理。

蕭男於審理時不認罪，堅稱僅為陳威良的私人諮詢對象，沒受聘擔任二五電訊負責人，並聲稱二五電訊公司不是二類電信業者、而是「自願登記的電信事業」，至於他在偵查中認罪，是不懂法律且受誘導所致。

法官查明，陳威良證稱二五電訊2022年間因另有刑案被調查，因此用他個人名下與電信無關的境外公司，和蕭男兒子簽署「專案顧問服務合約書」，藉此避免蕭男實際擔任顧問不受牽連，蕭男在偵查中也供稱，顧慮「旋轉門條款」、思考很久才答應陳男邀請擔任顧問。

法官認定蕭男從NCC離職時的職務，與二五電訊營運有直接相關，蕭男身為離職高階公務員沒避嫌，還動用自身影響力與人脈，引薦業者接觸NCC及其他電信事業重要內部人員，謀求一己私利、有害官箴及國家文官體制。

考量蕭男犯後態度不佳、目前月領約8萬元退休金，法官今判蕭男6月徒刑、得易科罰金，併科罰金12萬元，同時沒收蕭男領取二五電信共50萬元顧問薪資，可上訴。

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