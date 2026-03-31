NCC前委員淪人頭卡公司門神　蕭祈宏吐還顧問費又判6月罰12萬

▲國家通訊傳播委員會NCC前委員蕭祈宏。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

國家通訊傳播委員會NCC前委員蕭祈宏2022年卸任並退休後，被查出隔年擔任二類電信公司顧問、月領5萬元薪水，並以自身電信業人脈，協助業者處理營運業務，違反公務員離職3年內受管制的「旋轉門條款」、涉犯《公務員服務法》違法任職罪嫌，台北地院今（31日）判蕭男6月徒刑、得易科罰金，併科罰金12萬元，可上訴。

現年62歲的蕭祈宏原為NCC主任秘書，2020年8月1日起擔任NCC委員，常接受媒體採訪，蕭男於2022年7月31日卸任NCC委員並退休，隔年（2023年）6月起，受二類電信業者二五電訊公司負責人陳威良聘任為顧問，蕭並以兒子名下帳戶，領取二五電訊每月以相當於台幣5萬元的等值美金，支付顧問薪資。

蕭男擔任顧問期間，動用自身在電信業及任職NCC的人脈，協助陳男拜會NCC現任委員、接洽NCC負責電信事業營運管理的承辦人、爭取與中華電信介接網路互連漫遊業務，蕭男並審閱二五電訊提交NCC的審核文件，使二五電訊順利通過NCC相關行政稽查。

但2023年9月間，雲林檢調偵辦詐團追查人頭手機門號來源，發現包括二五電訊在內的4家電訊公司，涉不法製作「黑莓卡」、「比特卡」等漫遊網卡，賣給詐團等不法份子，金額高達6.3億餘元、逃漏稅達3000多萬元，檢調搜索約談，進而查出蕭祈宏違反「旋轉門條款」、擔任二五電訊顧問並收取報酬行為。

蕭男訊後交保50萬元，雲林地檢署2024年4月依加重詐欺、洗錢等罪嫌，起訴全案22人，其中蕭男違反「公務員於離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業顧問」規定、涉犯《公務員服務法》違法任職罪嫌的案情，經雲林地院移轉到北院審理。

蕭男於審理時不認罪，堅稱僅為陳威良的私人諮詢對象，沒受聘擔任二五電訊負責人，並聲稱二五電訊公司不是二類電信業者、而是「自願登記的電信事業」，至於他在偵查中認罪，是不懂法律且受誘導所致。

法官查明，陳威良證稱二五電訊2022年間因另有刑案被調查，因此用他個人名下與電信無關的境外公司，和蕭男兒子簽署「專案顧問服務合約書」，藉此避免蕭男實際擔任顧問不受牽連，蕭男在偵查中也供稱，顧慮「旋轉門條款」、思考很久才答應陳男邀請擔任顧問。

法官認定蕭男從NCC離職時的職務，與二五電訊營運有直接相關，蕭男身為離職高階公務員沒避嫌，還動用自身影響力與人脈，引薦業者接觸NCC及其他電信事業重要內部人員，謀求一己私利、有害官箴及國家文官體制。

考量蕭男犯後態度不佳、目前月領約8萬元退休金，法官今判蕭男6月徒刑、得易科罰金，併科罰金12萬元，同時沒收蕭男領取二五電信共50萬元顧問薪資，可上訴。