教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

▲藏人精神領袖達賴喇嘛。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

面對中東與俄烏戰火持續升溫，藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛再度發聲，強調「暴力只會滋生更多暴力」，呼籲國際社會儘速停火、回歸對話。他在書信中指出，歷史早已一再證明，武力無法成為長久和平的基礎，唯有透過對話、外交與相互尊重，才可能為衝突找到真正出路。

綜合外媒與法新社報導，達賴喇嘛表示，無論是中東局勢，或是俄烏戰爭，若要達成持久解方，關鍵在於各方認知「人類在最深層本質上彼此皆為兄弟姐妹」，並以此為基礎推動和平。他並祈願全球衝突能儘早結束，讓世界重回穩定。

▲教宗良十四世（Pope Leo XIV） 。（圖／路透）

教宗重話批戰爭 達賴喇嘛表態支持

另一方面，教宗良十四世於聖枝主日在聖伯多祿廣場發表談話，直言戰爭發動者「雙手沾滿鮮血」，並強調不應以宗教之名合理化暴力行為。雖未點名特定領袖，但其發言被認為與近期美國與以色列對伊朗的軍事行動有關。

達賴喇嘛隨後發表聲明，表態支持教宗的和平呼籲，指出「放下武器、棄絕暴力」正是所有主要宗教的共同核心價值。他強調，教宗的訊息深深觸動人心，也凸顯宗教在當前動盪局勢中的道德角色。

強調宗教共同價值：暴力無立足之地

達賴喇嘛進一步指出，無論是基督教、佛教、伊斯蘭教、印度教或猶太教，其教義核心皆圍繞在愛、慈悲、寬容與自律之上，「暴力在這些信仰中沒有真正的容身之處」。他再次重申，歷史已反覆證明，暴力無法帶來持久和平，只會引發更多衝突與仇恨。