快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押...師傅小崔遭2度搜索約談

記者劉昌松／台北報導

橫行雙北地區的拖吊蟑螂，利用車主急需道路救援的機會，坐地喊價坑殺車主，新北地檢署31日將2名業者蔡尚璁與許峯頤依詐欺、組織犯罪向法院聲押禁見獲准，蔡、許的師傅「小崔」崔博翔先前獲得30萬元交保，台北地檢署懷疑小崔恐有滅證之虞，31日再次指揮台北市刑大發動搜索並約談小崔到案，正由檢察官訊問中。

▲拖吊業者「小崔」崔博翔再次因詐欺、恐嚇等罪遭檢警約談。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，崔博翔與徒弟蔡尚璁、許峯頤大量購買網路關鍵字壟斷市場，誘使在北部地區突遇車輛故障的車主聯繫後，派出拖吊司機前往救援，車主看著愛車被吊起後，在情急之下，在司機提供的平板電腦上，回覆同意救援。

車主往往等到車子被拖吊到指定地點後，才會發現業者在帳單上巧立名目，拖吊一趟從數萬元到10多萬元不等，如有車主質疑開價離譜，拖吊業者和司機會口出惡言，恐嚇將扣車拍賣，使車主不得不掏錢了事。

檢警調查，從去年起每月至少有30至40名被害人，每輛車被索取3到11萬元不等，其中最為誇張的發生在今年2月分新店安康路，僅移動車輛600公尺，開價9萬收取7萬元，以及同月份從烏來山區拖至市區，直接開價11萬元，不惜與車行老闆發生衝突，最後仍得手9萬餘元；粗估不法獲利每月達百萬元以上。

北檢17日發動首波搜索並逮捕蔡尚璁、許峯頤及所屬司機等6人，訊後交保20萬到40萬元不等，隔天崔博翔出國旅遊返台再被拘提，一度被檢察官聲押禁見，被法院裁定交保30萬元；新北檢30日發動第二波搜索行動，以涉犯詐欺、強制、恐嚇等罪嫌重大且有滅證勾串及反覆實施之餘，向法院聲請將蔡尚璁、許峯頤聲押禁見獲准，北檢則是再次搜索並約談崔博翔到案釐清案情。