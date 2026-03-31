夾藏大麻闖關遭攔　假冒身分收貨露餡男子被判刑5年8月

▲台南地院判尤男運輸大麻罪判刑5年8月。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

尤男與另案偵辦中的戴姓男子分工合作，自2025年8月起策畫自泰國運輸大麻來台，由戴男負責包裝與寄送，尤男則負責在台申請EZWay易利委通關平台報關、安排收件地點及尋找買家，企圖以一般商品包裹掩護夾藏毒品牟利被破獲，台南地院31日下午依毒品等罪判刑5年8月，並沒收查扣大麻63包及相關工具。

判決資料指出，尤、戴2人利用他人遺失的健保卡與人頭資料，申請報關與通關程序，並透過預付卡門號規避查緝。2025年9月11日，包裹入境時即遭海關查驗發現內藏大麻菸草63包，毛重約2.43公斤，經鑑定為第二級毒品大麻。

儘管包裹已被查扣，尤男仍多次變更收件地點，試圖領取貨物，最終於9月16日在台南東區中華東路簽收包裹時，當場遭警方逮捕，並查扣手機及健保卡等證物。

台南地院審酌，被告明知大麻為管制毒品，仍與他人共謀走私運輸，數量高達2122.85公克，且目的在於販售牟利，已危及社會治安與國民健康，犯罪情節重大；惟考量其犯後坦承犯行，且毒品未流入市面，依法減輕其刑。

法官認定，尤男行為同時涉及運輸第二級毒品、意圖販賣持有毒品、私運管制物品及行使偽造文書等罪，屬一行為觸犯數罪之想像競合，從重以運輸第二級毒品罪論處。法院裁定查扣大麻63包全部沒收銷燬，另用於犯案的iPhone 13 Pro手機及健保卡亦一併沒收。本案可上訴。