柔性司法有溫度！法務部表揚89位績優觀護人　62人服務滿30年

▲法務部頒獎致謝89位績優觀護人與62名資深志工受表揚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

司法不只判刑也給機會！法務部今（31）日表揚績優榮譽觀護人，由政務次長黃謀信代表頒獎，感謝觀護人長期投入社區矯治，協助更生人重返社會、降低再犯風險。今年共有89人獲選績優，另有62人服務滿30年，展現柔性司法關懷力量。

法務部本次邀集各地檢署推派之績優榮譽觀護人代表出席，並同時頒發服務年資達30週年榮譽觀護人感謝狀。黃謀信致詞指出，司法不僅是制裁與懲罰，更具有教育、輔導與修復功能，透過保護司整合司法保護資源，結合榮譽觀護人力量，為更生人及被害人提供多元支持與協助，協助其重新站穩腳步、回歸正途。

▲政務次長黃謀信代表出席頒獎，肯定榮譽觀護人長期投入社區矯治與司法保護工作 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃謀信強調，「社區矯治」是司法保護的重要核心，榮譽觀護人運用在地資源，協助受保護管束人就學、就業與就醫，並參與約談、訪視及法治宣導等工作。觀護工作不只是制度執行，更是一項具有溫度的使命，透過持續陪伴與關懷，引導個案改過向善，讓其感受社會接納，進而降低再犯風險。

法務部指出，114年度共有89位績優榮譽觀護人獲表揚，由各地檢署推派21位代表到場接受頒獎；此外，今年另有62名榮譽觀護人服務年資達30年，同步接受表揚。法務部感謝榮譽觀護人長期不計報酬投入司法保護工作，為社會安全與更生輔導付出心力。

▲89位績優榮譽觀護人獲表揚，62人服務滿30年。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃謀信表示，未來盼榮譽觀護人持續與司法機關攜手合作，結合更多社會資源，共同守護家庭與社會，讓更多在人生困境中的個案看見希望，重新出發。