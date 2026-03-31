軍人性侵堂妹　事後傳訊「記得買避孕藥」！下場曝光

▲軍人與堂妹相約南下高雄觀賞歌手演唱會，入住旅店就惡劣伸出狼爪。（示意圖／VCG）



記者曾羿翔／綜合報導



一名軍人與堂妹相約南下高雄觀賞歌手演唱會，未料活動結束後竟發生性侵案件。兩人當晚同住旅店，並在演唱會後前往酒吧飲酒，直到翌日凌晨才返回房間休息，卻因此釀成刑事案件。高雄地方法院近日依現役軍人犯強制性交罪，判處有期徒刑3年1月。

酒後返房犯案 不顧被害人拒絕

根據法院認定，兩人於清晨返回旅店後，男子不顧堂妹多次以言語與肢體表達拒絕，仍脫去對方衣物並侵犯，行為已明顯違反被害人意願，構成強制性交罪。

事後要求掩蓋痕跡 並傳訊刪除紀錄

犯案後，男子要求被害人盥洗以掩蓋痕跡，並在當天下午搭乘高鐵返程時，以手機顯示「昨晚有發生那些事，要記得去買避孕藥」給對方觀看，隨即刪除內容。被害人返家後報警處理。案件經警方受理後移送檢方偵辦並提起公訴。法院審理期間，被告坦承犯行，並有證人證述、對話紀錄及相關資料佐證，整體事證明確。

法院：違反親屬信任 情節重大

法官指出，被告與被害人屬四親等旁系血親，卻利用親屬間的信任關係犯案，嚴重破壞人倫，並對被害人造成重大身心傷害。此外，被告案發時為現役軍人，本應更加遵守法紀，卻仍觸法。

已和解仍判刑 不符減刑與緩刑條件

雖然雙方事後已達成調解並完成賠償，且被告無前科，但法院認為犯罪情節嚴重，難以適用減刑規定；另因刑度超過2年，也不符緩刑條件。綜合各項情狀，高雄地方法院依現役軍人犯強制性交罪，判處有期徒刑3年1月，全案仍可上訴。