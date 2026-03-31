台鐵調車作業有「系統性風險」　運安會出手併案調查

▲台鐵七堵調車發生衝撞出軌事故。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(30日)晚發生調車事故，一列EMU900型以時速13公里衝撞另一編組導致出軌、車頭毀損，運安會今(31日)派出3名調查人員前往現場了解情況，經討論後，運安會認為台鐵調車作業存在「系統性風險」，將與3月13日和仁站調車擦撞出軌事故案合併調查，初步事實資料預計9月出爐。

台鐵昨夜發生調車事故，EMU900型列車發生衝撞出軌重大意外，交通部鐵道局連夜派員前往蒐證，經查調車員指揮司機員「推進運轉」連掛另組列車時撞及被連結列車致出軌，要求台鐵提供無線電通聯及影像紀錄。運安會今(31日)也派人前往現場蒐集資料。

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運安會執行長林沛達表示，運安會接獲通報後，依照重大鐵道事故調查相關作業程序，派遣3位調查官前往現場蒐集資料。鑑於近期台鐵公司發生數起調車事故，檢視蒐集證據後，發現台鐵公司調車作業可能存在系統性風險，因此將本案併入3月13日發生之「1150313台鐵R203號柴電機車和仁站調車時衝撞貨物列車事故」案合併調查，並持續蒐集相關事證。

林沛達表示，因合併3月和仁站調車衝撞事故調查，事實資料目標希望今年9月可以發布，後續仍要視事實資料蒐集的證據再來決定調查報告出爐時程。