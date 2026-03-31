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伴屍1277天！冷血韓男勒斃女友製木乃伊　竟還對著乾屍自拍

白天當慈父、晚上陪乾屍！冷血男殺女友製木乃伊　「交新歡結婚生子」仍伴屍3年

圖文／鏡週刊

韓國仁川近日揭發一起震驚全國的「木乃伊藏屍案」。一名長期拖欠房租的住戶，在失聯多日後被房東強行開門，赫然發現原本僅約4坪大的套房內竟堆滿垃圾，而在一床整潔的棉被下，躺著一具已完全乾枯成「木乃伊」狀態的女屍。警方調查發現，凶嫌金男不僅伴屍生活長達1,277天，期間甚至還在屍體旁吃飯、看電視、自拍，行徑極度扭曲，令社會大眾毛骨悚然。

漂白水與電風扇的煉獄：殺手意外造就的「完美木乃伊」

白天當慈父、晚上陪乾屍！冷血男殺女友製木乃伊　「交新歡結婚生子」仍伴屍3年

▲ 凶嫌金男將女友勒斃後，以漂白水與除濕手段將屍體製成木乃伊。（翻攝自網路）

韓國SBS節目「想知道真相」近日揭露這起驚悚案件。案件源於2024年7月的一次租屋檢查。當時房東因收不到房租且聯絡不上租客金男，進入房間後發現現場滿是垃圾袋與殺蟲劑。最讓調查人員驚訝的是，死者地英（化名）的屍體因保存過於完整，皮膚竟然還帶有光澤，甚至胸口的刺青花紋都清晰可見。

根據犯罪專家分析，這並非金男具備專業防腐知識，而是他在殺害地英後，為了掩蓋屍臭，每個月都會定期回到租屋處用「漂白水」與殺蟲劑大面積洗刷地板與屍體周遭。加上他長期開啟電風扇與空調以降溫、除濕，在極端乾燥的環境下，竟誤打誤撞讓屍體在3年6個月間脫水乾枯，變成了不會腐爛發臭的木乃伊。

奪走護照的窒息愛：惡魔情人將「控制欲」延續至死後

死者地英曾是在日本工作的單親媽媽，2016年結識金男後便陷入一場噩夢。金男具備極強的控制欲與暴力傾向，甚至曾扣押地英的護照，阻止她回日本看望兒子。2021年1月，就在金男因詐騙案即將面臨法院宣判的前夕，他因擔心自己入獄後地英會脫離控制，竟狠下心將其勒斃。

金男在落網後曾一度謊稱是「殉情失敗」或「受託殺死憂鬱症女友」，但警方在其手機中發現了駭人聽聞的紀錄。金男在殺死地英後的1,000多天裡，頻繁回到這間「凶宅」內生活，不僅在腐爛中的屍體旁悠哉地看電視、吃外送，甚至還對著鏡頭與背景中的屍體自拍。他更對製作單位表示，自己曾期待死者有「1%的機率復活」，因此每天焚香守靈，冷血行徑令人不寒而慄。

地獄門外的雙面人生：藏屍期間竟另娶新歡並生子

最讓受害者家屬崩潰的是，金男在伴屍的這幾年間，對外展現的竟是完全正常、甚至幸福的第二人生。他在地英死亡僅3個月後，便開始在交友軟體上結識其他女性，甚至在藏屍期間與另一名女子結婚並生下孩子。

金男新婚後的居所距離藏屍的套房僅5公里。他一邊扮演著新手爸爸與好丈夫的角色，一邊卻定期回到舊租屋處「維護」前女友的屍體。直到他在第一審被判處27年徒刑後，他仍不斷提出抗告，聲稱自己並未「損毀屍體」且有反省之心。然而，死者在日本的兒子透過媒體看到殺母仇人的面孔後，流淚表示，不希望這個惡魔再次踏足社會。

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