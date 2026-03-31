台東男誤信網路貸款陷詐騙　警及時攔阻避免金融卡外流

▲假貸款詐騙設局「美化金流」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局瑞源聯合所日前受理一起疑似貸款詐騙案件，一名陳姓民眾因急需資金支付家人醫療費用，誤信網路貸款廣告，依指示操作後寄出金融卡與存摺，所幸及時察覺異常前往派出所求助，警方成功協助阻止進一步損失。

警方表示，陳男透過網路加入自稱「代辦專員」的通訊軟體帳號，對方以可協助快速核貸為由，進一步要求提供帳戶資料，並以「美化金流」為名，先行匯入款項再要求轉回，以測試帳戶運作情形。其後更要求寄出金融卡及存摺供後續處理，陳男依指示配合，直至遲未收到貸款才驚覺受騙。

瑞源聯合所所長楊登基接獲陳男說明後，立即判定為典型「假貸款真詐騙」手法，隨即協助聯繫家屬並通報郵局辦理金融卡與存摺掛失，避免帳戶遭不法使用。

警方指出，詐騙集團常以「快速核貸」、「免保人」等話術吸引民眾，再要求提供帳戶或金融工具，一旦交付，恐被用於不法金流，帳戶持有人甚至可能涉及刑責。依相關法規，提供人頭帳戶之責任已加重，民眾切勿心存僥倖。

關山警察分局呼籲，凡涉及網路貸款並要求提供帳戶或金融卡者，應高度警覺，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，以保障自身財產安全。