連假放電衝台江！　陳亭妃化身妃妃姐姐辦童樂會

▲台江童樂會將於4月3、4日登場，打造大型親子遊樂場，陳亭妃化身「妃妃姐姐」，設置童樂區與孩子互動同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節連假將至，台南親子活動再添新選擇！立委陳亭妃將於4月3日、4日，在安南區北安路二段與安晴路口舉辦「台江童樂會」，從上午9時至下午5時連續兩天熱鬧登場，結合大型氣墊設施、懷舊童玩與多樣美食，打造孩子盡情放電的遊樂天地。

陳亭妃表示，特別感謝晶光藝術玻璃有限公司共同支持活動，讓孩子在連假期間能有開心、安全的遊玩空間。她也延續「妃妃姐姐」親民形象，設置專屬童樂區，準備爆米花、冰淇淋、彈珠台、戳戳樂、拔虎鬚等趣味遊戲，邀請大小朋友一起同樂。

活動現場除有多座大型氣墊城堡與消暑水池外，也規劃「懷舊關關區」，包含套圈圈、吹泡泡等經典童玩，讓家長帶著孩子體驗不同世代的童年記憶。現場更準備棉花糖、飲品等點心，營造吃喝玩樂一次到位的親子氛圍。

陳亭妃提到，多年來以「妃妃姐姐」角色陪伴孩子成長，不僅是在活動中與孩子互動，更在政策上持續爭取教育資源、改善校園環境與推動親子設施，希望打造讓孩子快樂成長、家長安心的城市。

她也強調，台南具備發展為「全齡宜居城市」的潛力，未來將持續爭取更多親子友善資源，包括優化托育環境與完善運動設施。此次童樂會不只是活動，更是一種城市生活樣貌的實踐。

她邀請市民朋友把握4月3日與4日兩天時間，帶著孩子一起走進台江，在笑聲與遊戲中，留下屬於這個春天最熱鬧的回憶。當城市願意為孩子騰出空間，歡笑就會自己長出來，那不只是活動，而是一種被好好對待的童年。