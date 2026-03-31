　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連假放電衝台江！　陳亭妃化身妃妃姐姐辦童樂會

▲台江童樂會將於4月3、4日登場，打造大型親子遊樂場，陳亭妃化身「妃妃姐姐」，設置童樂區與孩子互動同樂。（記者林東良翻攝，下同）

▲台江童樂會將於4月3、4日登場，打造大型親子遊樂場，陳亭妃化身「妃妃姐姐」，設置童樂區與孩子互動同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節連假將至，台南親子活動再添新選擇！立委陳亭妃將於4月3日、4日，在安南區北安路二段與安晴路口舉辦「台江童樂會」，從上午9時至下午5時連續兩天熱鬧登場，結合大型氣墊設施、懷舊童玩與多樣美食，打造孩子盡情放電的遊樂天地。

陳亭妃表示，特別感謝晶光藝術玻璃有限公司共同支持活動，讓孩子在連假期間能有開心、安全的遊玩空間。她也延續「妃妃姐姐」親民形象，設置專屬童樂區，準備爆米花、冰淇淋、彈珠台、戳戳樂、拔虎鬚等趣味遊戲，邀請大小朋友一起同樂。

▲台江童樂會將於4月3、4日登場，打造大型親子遊樂場，陳亭妃化身「妃妃姐姐」，設置童樂區與孩子互動同樂。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場除有多座大型氣墊城堡與消暑水池外，也規劃「懷舊關關區」，包含套圈圈、吹泡泡等經典童玩，讓家長帶著孩子體驗不同世代的童年記憶。現場更準備棉花糖、飲品等點心，營造吃喝玩樂一次到位的親子氛圍。

陳亭妃提到，多年來以「妃妃姐姐」角色陪伴孩子成長，不僅是在活動中與孩子互動，更在政策上持續爭取教育資源、改善校園環境與推動親子設施，希望打造讓孩子快樂成長、家長安心的城市。

她也強調，台南具備發展為「全齡宜居城市」的潛力，未來將持續爭取更多親子友善資源，包括優化托育環境與完善運動設施。此次童樂會不只是活動，更是一種城市生活樣貌的實踐。

▲台江童樂會將於4月3、4日登場，打造大型親子遊樂場，陳亭妃化身「妃妃姐姐」，設置童樂區與孩子互動同樂。（記者林東良翻攝，下同）

她邀請市民朋友把握4月3日與4日兩天時間，帶著孩子一起走進台江，在笑聲與遊戲中，留下屬於這個春天最熱鬧的回憶。當城市願意為孩子騰出空間，歡笑就會自己長出來，那不只是活動，而是一種被好好對待的童年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押
韓男殺死女友...製成木乃伊　屍體旁吃飯、看電視、自拍
薛仕凌慘了！　檢方求重刑2年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東男誤信網路貸款陷詐騙　警及時攔阻避免金融卡外流

3D電影車巡迴逾40萬公里　張善政力挺《超人再起》盼傳遞正能量

東弦盃青少年音樂大賽登場　台東兒少舞台展現青春能量

連假放電衝台江！　陳亭妃化身妃妃姐姐辦童樂會

熱浪提前來襲！劍湖山搶先開水樂園迎清明連假

結合農民節活動宣導　太麻里警強化防詐與交通安全觀念

山火難救！雲林消防局實地、實兵、實況　動員聯手演練應變

嚴打囤積哄抬！　南檢啟動民生犯罪聯繫平台守物價

人口逼近287萬穩居全國第二大城　台中殯葬投入70億兼顧人文科技

警友顧問捐贈20組LED警示燈　提升關山分局夜間執勤安全

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

台東男誤信網路貸款陷詐騙　警及時攔阻避免金融卡外流

3D電影車巡迴逾40萬公里　張善政力挺《超人再起》盼傳遞正能量

東弦盃青少年音樂大賽登場　台東兒少舞台展現青春能量

連假放電衝台江！　陳亭妃化身妃妃姐姐辦童樂會

熱浪提前來襲！劍湖山搶先開水樂園迎清明連假

結合農民節活動宣導　太麻里警強化防詐與交通安全觀念

山火難救！雲林消防局實地、實兵、實況　動員聯手演練應變

嚴打囤積哄抬！　南檢啟動民生犯罪聯繫平台守物價

人口逼近287萬穩居全國第二大城　台中殯葬投入70億兼顧人文科技

警友顧問捐贈20組LED警示燈　提升關山分局夜間執勤安全

好友點外送「結帳1舉動」　他看傻：這才是真財富自由！網吵翻

快訊／川普氣炸開砲！酸英國要油「自己去搶」

美參議員盼立院找到軍購共識　陳冠廷：看到曙光但勿走傅崐萁路線

盧秀燕挺軍購額度縮水　綠委：盧媽媽教壞小孩！變臉秀比鄭習會精采

亡父託夢穿黑西裝喊「我回來了」！　男星驚醒爆哭：覺得應該去投胎了

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

等了6年...田馥甄生日揭喜訊「六寶有望今年順產」S.H.E合體見證

舊船越來越值錢　商船三井與日立要用舊船改造成浮式數據中心

樂天回桃園開幕！伙食升級+重訓室擴建　4月中還有好消息

快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押...師傅小崔遭2度搜索約談

吳宗憲自嘲「演唱會變告別式」　玩地獄哏：唱完黃明志就被抓了

地方熱門新聞

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

台灣拳擊手李勝達　日本拳賽KO勝出

內政部推租金查詢平台遏止租屋喊價亂象

南投縣政府提醒兒少私密影像合意互傳、保存都違法

南投地檢署成立查緝民生犯罪聯繫平臺

日月潭涵碧樓、力麗溫德姆酒店各推特色餐飲方案

南消自研「OHCA-QA」APP上線用數據搶命

戒指卡手兩天拔不下南消官田消防斜口鉗神救援

三碗499元限時搶客波奇碗品牌攻健康餐新市場

台灣國際熱氣球嘉年華7月登場　「吉伊卡哇」成亮點

蘆竹慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈賽成績揭曉

嘉藥四技申請一階放榜開紅盤報名人數破2400人穩坐全國技職之冠

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

投入近70億　台中殯葬改革兼顧人文科技

更多熱門

相關新聞

連假衝七股鹽山放電！「繽紛童樂趴」連嗨4天親子玩翻

連假衝七股鹽山放電！「繽紛童樂趴」連嗨4天親子玩翻

兒童節連假不只放假，更要放電！台南人氣地標七股鹽山將於4月3日至6日推出期間限定「繽紛童樂趴」，結合泡泡體驗、大地塗鴉與親子闖關等多元活動，打造連續4天不間斷的戶外樂園，邀請全台親子與遊戲玩家，一起走進鹽山開啟春日冒險。

連假好康！三商炸雞7塊炸雞199三商炸雞7塊特價199元　肯德基限時1周推7折澎湃桶元、肯德基推7折澎湃桶

連假好康！三商炸雞7塊炸雞199三商炸雞7塊特價199元　肯德基限時1周推7折澎湃桶元、肯德基推7折澎湃桶

女童來台玩一周！驗出新冠病毒株BA.3.2　網驚1警訊

女童來台玩一周！驗出新冠病毒株BA.3.2　網驚1警訊

亞太球場首戰爆滿卻卡網陳亭妃、陳怡珍要求全面改善通訊品質

亞太球場首戰爆滿卻卡網陳亭妃、陳怡珍要求全面改善通訊品質

台茂「賞煙火、逛市集」兒童節限定

台茂「賞煙火、逛市集」兒童節限定

關鍵字：

連假台江陳亭妃妃妃姐姐童樂會

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

連假雨更多！　「下最大」時間曝

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面