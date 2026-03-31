防囤貨哄抬物價與走私　金門地檢署啟動跨機關查緝機制

▲福建金門地方檢察署召開「查緝民生犯罪暨打擊走私農畜產品聯繫會議」。(圖／福建金門地方檢察署提供)

記者鄭逢時／金門報導

受國際情勢影響，石化原料供應波動，連帶影響塑料製品價格與供應。清明連假將至，民生需求攀升，福建金門地方檢察署於今（31）日召開跨機關會議，啟動查緝機制，嚴防囤貨哄抬與走私農畜產品，確保市場供應穩定。

金門地檢署表示，此次召開「查緝民生犯罪暨打擊走私農畜產品聯繫會議」，邀集調查、關務、檢疫、海巡及金門縣政府相關局處等單位與會，針對塑料製品供需變動、重要民生物資價格監控，以及農畜產品走私防制作為進行全面盤整，並正式啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，強化跨機關協調與資訊整合機制。

金門地檢署強調，將持續掌握塑料製品及各項民生物資的市場動態，「意圖抬高交易價格而囤積塑料製品」或「散布不實交易價格資訊」等擾亂市場秩序的行為，將聯合稽查並依法查辦，若涉及刑責絕不寬貸。同時，也針對防堵未經檢疫的走私農畜產品入境議題進行專題報告，透過橫向聯繫與情資共享，從源頭遏止走私行徑，降低對民眾健康及產業安全的衝擊。

金門地檢署指出，清明節期間物資需求增加，穩定供應與價格是政府的重要任務，呼籲業者切勿刻意囤積物資或從事不法牟利的行為。也提醒民眾，如發現疑似囤貨、哄抬價格、散布不實訊息或走私農畜產品等情事，可向地檢署檢舉或撥打0800-007007專線通報，地檢署將整合各機關積極查處，全力維護金門地區民生物資供應穩定與市場秩序。