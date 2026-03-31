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台鐵大誤點肇因「受損集電弓扯斷電車線」　祭3改善措施

▲▼台鐵山佳站電車線故障，鶯歌到樹林間路線不通，板橋站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

▲台鐵3月27日山佳站電車線故障，各車站出現大批退票旅客。（資料圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵3月27日山佳站南端發生電車線事故，造成全天201列車誤點，累計延誤超過2萬分鐘，台鐵今(31日)召開檢討會議，確認肇因是一列EMU900型集電弓損壞未落實檢修，司機員未確實檢查狀態，導致扯壞電車線，台鐵提出強化檢修等三大改善措施，未落實檢修或確認集電弓狀態將懲處。

台鐵今日上午召開「3月27日山佳站南端電車線事故檢討會議」，由台鐵董事長鄭光遠主持，針對事故肇因、應變作為與後續防範機制進行全面檢討，並達成「強化設備檢修」、「提升跨單位聯防」及「精進通報與危機應處機制」三大改善措施，期以系統性作為強化行車安全並提升服務品質。

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針對該起事故主要肇因，台鐵公司說明，因EMU900型列車集電弓設備損壞未確實落實檢修，以及司機員與檢修員於VCB切開無法復位時，未確實檢查集電弓狀態，導致車輛行進間集電弓拉扯電車線造成電車線掉落。

根據台鐵內部消息指出，初步規劃該案的檢查員將記2支申誡、司機員也記2支申誡、機車助理申誡1支。

台鐵表示，已責成相關單位落實車輛檢修作業，並於4月1日前完成EMU900型編組舊款碳刷與導肩拆卸、檢查及拍照備查；EMU900型列車遇有VCB切開且無法自動復位時，須強制停車檢查集電弓狀態，如發現集電弓明顯損壞，應即通報控制員，未依規定執行者將予以懲處。

此外，運轉測試期間，如發生主要系統故障須立即中止測試，以避免類似情況再次發生。

台鐵也針對事故發生後之跨單位聯防與旅客疏運進行檢討，決議於路線受阻時，除即時啟動公路接駁外，將加強車站引導作為與模擬演練，並要求各站事前規劃應變客運開行動線及預擬車輛需求評估機制；並深化與高鐵等運具之聯防合作，透過相互支援增班，以多元管道疏運旅客。

此外，為降低旅客不安與不便，台鐵公司表示，將同步精進通報與危機應處機制，建立更明確、即時且具可操作性的標準作業流程，包括透過前進指揮所讓各單位搶修作業橫向溝通更直接，提升修復時程預判精準度；制度化列車運轉整理與調度流程，成立「運轉整理小組」，加速列車開行、截短行駛及新工作班表決策，並即時將應變資訊傳達至乘務與站務人員，以利向旅客說明與引導。

另台鐵也將加強廣播密度、於閘門增設公告看板，並於月台人潮達容留量70％時啟動人潮應變機制，改於車站大廳等候，並加開退票窗口及加強廣播宣導旅客一年內可至全國各站辦理退票等。

台鐵表示，再次對旅客造成的不便，致上誠摯歉意，台鐵將以此次事故為鑑，於期限內落實各項改善措施，全面強化安全管理、應變能力與服務品質。

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