　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才被西班牙禁止飛越領空！義大利也拒絕美軍臨時降落

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中東衝突進入第五週，美國持續向當地增派軍力、加大對伊朗的軍事壓力，但部分歐洲盟友態度轉趨保守，開始與衝突「保持距離」。在此背景下，義大利近日拒絕美軍使用境內基地，引發關注。

根據《路透》與義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）31日報導，多架美國軍用飛機原計畫降落於西西里島西戈內拉空軍基地（Sigonella Air Base），再轉飛中東。不過，由於美方未事先提出申請，也未與義大利軍方協商，最終遭義大利拒絕降落。

消息指出，義大利軍方是在飛機起飛後，才接獲相關飛行計畫通知。義大利國防參謀部參謀長波托拉諾（Luciano Portolano）隨後與國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）溝通，並確認該任務不屬於例行或後勤性質，已超出美義雙邊協議適用範圍。

依規定，這類行動不僅需事前獲得義大利政府批准，還須接受國會監督。在程序未完成的情況下，義大利軍方最終決定拒絕美軍使用基地，並通知美方「因缺乏授權且未經事先協商，不允許降落」。

據悉，西班牙昨（30）日才宣布，全面禁止參與對伊朗軍事行動的美國軍機進入其領空，並同步維持先前拒絕美方使用境內聯合運作軍事基地的立場。今義大利做出拒絕美國軍機在未事先申請的情況下降落，無疑是讓美軍再次吃上一回閉門羹。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押
韓男殺死女友...製成木乃伊　屍體旁吃飯、看電視、自拍
薛仕凌慘了！　檢方求重刑2年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

伴屍1277天！冷血韓男勒斃女友製木乃伊　竟還對著乾屍自拍

中東戰火衝擊全球航空！油價飆破5成　大韓航空啟動「緊急模式」

遊北海道注意！4月起入住飯店、民宿加徵「住宿稅」　一次收2筆

才被西班牙禁止飛越領空！義大利也拒絕美軍臨時降落

拍攝戰火摧殘畫面「判處死刑」　伊朗政府警告：等於通敵

美以空襲伊朗14死27傷！大樓炸毀慘況曝　以軍：可再打好幾周

衣櫥藏嬰屍1年！39歲日女「徒手掐死親生兒」　自爆：從未產檢過

熊冬眠醒了！日本政府警告：已有多起目擊情報　2025釀13死　

最多可領1.2萬台幣！南韓「發放補助金」編追加預算　對抗高油價

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

伴屍1277天！冷血韓男勒斃女友製木乃伊　竟還對著乾屍自拍

中東戰火衝擊全球航空！油價飆破5成　大韓航空啟動「緊急模式」

遊北海道注意！4月起入住飯店、民宿加徵「住宿稅」　一次收2筆

才被西班牙禁止飛越領空！義大利也拒絕美軍臨時降落

拍攝戰火摧殘畫面「判處死刑」　伊朗政府警告：等於通敵

美以空襲伊朗14死27傷！大樓炸毀慘況曝　以軍：可再打好幾周

衣櫥藏嬰屍1年！39歲日女「徒手掐死親生兒」　自爆：從未產檢過

熊冬眠醒了！日本政府警告：已有多起目擊情報　2025釀13死　

最多可領1.2萬台幣！南韓「發放補助金」編追加預算　對抗高油價

盧秀燕挺軍購額度縮水　綠委：盧媽媽教壞小孩！變臉秀比鄭習會精采

亡父託夢穿黑西裝喊「我回來了」！　男星驚醒爆哭：覺得應該去投胎了

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

等了6年...田馥甄生日揭喜訊「六寶有望今年順產」S.H.E合體見證

舊船越來越值錢　商船三井與日立要用舊船改造成浮式數據中心

樂天回桃園開幕！伙食升級+重訓室擴建　4月中還有好消息

快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押...師傅小崔遭2度搜索約談

游鴻明「想炒飯」2度被拒！　與愛妻當場在法國街頭大吵

不對稱戰力至關重要　美議員：國防預算不足將向對手暴露弱點

大鶴自爆「看超過600部謎片」釣出柯震東神回！　十指緊扣飆汗了

【網友：無法反駁】印尼泡麵變湯麵女兒氣炸！　爸神回：筷子撈起就變乾

國際熱門新聞

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

川普考慮放棄「重啟荷莫茲」！只想撤兵

波灣國家籲川普　打趴伊朗才罷手

伊朗襲以色列最大煉油廠　川普警告：很快會做出回應

川普踢鐵板！伊朗「最後王牌」鎖死全球經濟

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死

川普深夜PO火海片！　伊朗彈藥庫淪火球

泰國新規上路：禁止賣酒給「喝醉的人」　

最禮貌國家日本奪冠　第4名被狂吐槽

貝森特：美國終將控制荷莫茲海峽

恐重演「黑鷹計畫」悲劇　美軍中東戰力僅5萬

丈夫逼賣淫　她染毒癮遭120男蹂躪

川普再嗆伊朗！那指跌153點　台積電ADR重挫逾3％

更多熱門

相關新聞

伊朗：拍攝戰火摧殘畫面「判死刑」

伊朗：拍攝戰火摧殘畫面「判死刑」

伊朗司法部門嚴厲警告，任何人若拍攝並分享境內遭受攻擊的戰損照片或影片，將被視為「與敵對國家合作」的間諜行為，恐被國家處以死刑，並且沒收所有財產。

巴基斯坦外長訪北京　溝通伊朗局勢

巴基斯坦外長訪北京　溝通伊朗局勢

川普踢鐵板！伊朗「最後王牌」鎖死全球經濟

川普踢鐵板！伊朗「最後王牌」鎖死全球經濟

川普機場誕生？佛州州長正式簽署法案

川普機場誕生？佛州州長正式簽署法案

伊朗官員不敢開會「怕被炸死」　和談陷僵局

伊朗官員不敢開會「怕被炸死」　和談陷僵局

關鍵字：

美國義大利伊朗西班牙川普美軍

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

連假雨更多！　「下最大」時間曝

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面