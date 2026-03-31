才被西班牙禁止飛越領空！義大利也拒絕美軍臨時降落

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

中東衝突進入第五週，美國持續向當地增派軍力、加大對伊朗的軍事壓力，但部分歐洲盟友態度轉趨保守，開始與衝突「保持距離」。在此背景下，義大利近日拒絕美軍使用境內基地，引發關注。

根據《路透》與義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）31日報導，多架美國軍用飛機原計畫降落於西西里島西戈內拉空軍基地（Sigonella Air Base），再轉飛中東。不過，由於美方未事先提出申請，也未與義大利軍方協商，最終遭義大利拒絕降落。

消息指出，義大利軍方是在飛機起飛後，才接獲相關飛行計畫通知。義大利國防參謀部參謀長波托拉諾（Luciano Portolano）隨後與國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）溝通，並確認該任務不屬於例行或後勤性質，已超出美義雙邊協議適用範圍。

依規定，這類行動不僅需事前獲得義大利政府批准，還須接受國會監督。在程序未完成的情況下，義大利軍方最終決定拒絕美軍使用基地，並通知美方「因缺乏授權且未經事先協商，不允許降落」。

據悉，西班牙昨（30）日才宣布，全面禁止參與對伊朗軍事行動的美國軍機進入其領空，並同步維持先前拒絕美方使用境內聯合運作軍事基地的立場。今義大利做出拒絕美國軍機在未事先申請的情況下降落，無疑是讓美軍再次吃上一回閉門羹。