3D電影車巡迴逾40萬公里　張善政力挺《超人再起》盼傳遞正能量

▲桃園市長張善政昨晚出席「行動電影院《超人再起》電影首映會」，與桃園前縣長吳志揚、導演曲全立等人合影。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政昨（30）日晚間出席「行動電影院《超人再起》電影首映會」時表示，行動電影院團隊長年深入全台各地校園，特別是偏鄉地區，透過巡迴放映立體電影，為孩童帶來嶄新觀影與學習體驗。自2012年推動以來，已累積超過40萬公里巡迴里程，展現長期投入公益文化與教育推廣的成果與巨大影響力。

▲桃園市長張善政昨晚出席「行動電影院《超人再起》電影首映會」上致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，團隊創辦初期因模式創新，曾面臨外界不解與挑戰，後在各界協助下逐步進入校園、擴大服務規模。該團隊長年未仰賴政府補助，憑藉自籌資源與無比的韌性持續推動計畫，讓更多偏鄉學童有機會接觸高品質影像內容，其堅持令人敬佩。《台灣超人》與《超人再起》以紀錄平凡人物不凡故事為主軸，呈現台灣社會的善良與堅韌，期盼透過電影傳遞正向力量，讓更多人看見默默付出的真實超人，並從中獲得啟發與感動，進一步擴大社會正能量。

▲美力台灣3D協會導演曲全立在首映會上致詞。（圖／市府新聞處提供）

美力台灣3D協會導演曲全立提及，非常感謝張市長在擔任行政院政務委員任內關鍵協助與支持，並理解團隊一路推動的歷程與初衷，讓《台灣超人》及《超人再起》兩部作品得以順利完成。

教育局強調，市府自112學年度起與美力台灣3D協會合作，透過行動電影車上山下海，將專業電影院等級的高畫質3D影像帶入偏遠地區校園，讓學生在觀影過程中重新認識自身土地與文化，並強化生命教育與環境教育內涵。相關影片內容亦符合十二年國民基本教育課程綱要所列重要議題，市府已媒合行動電影車深入本市13個行政區、近百所學校辦理校園放映活動，持續推動教育多元化與在地連結。

▲桃園市長張善政出席「行動電影院《超人再起》電影首映會」，與桃園前縣長吳志揚等人合影。（圖／市府新聞處提供）

今日包括前桃園縣長吳志揚、市府教育局長劉仲成、美力台灣3D協會導演曲全立、救國團桃園市團友會暨中華民國領袖協進會會長戴明勳等人均出席活動參與。