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東弦盃青少年音樂大賽登場　台東兒少舞台展現青春能量

▲東弦盃青少年音樂大賽登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲東弦盃青少年音樂大賽登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2026第三屆東弦盃青少年音樂大賽於3月29日在台東縣政府大禮堂舉行，吸引來自全縣7至18歲兒童及少年參與，透過歌唱、樂器演奏及自彈自唱等多元形式展現音樂實力，現場氣氛熱烈，呈現一場充滿青春活力的音樂交流盛會。

台東縣長饒慶鈴表示，兒少是城市發展的重要基礎，縣府持續推動多元友善的成長環境，除完善運動與休閒設施外，也積極辦理藝文活動，提供兒少展現自我的舞台。未來包含全民運動館、青少年福利服務中心及極限運動公園等設施陸續推動，期盼讓兒少在不同領域探索潛能。

社會處長陳淑蘭指出，「東弦盃」不僅是競賽平台，更是讓兒少被看見與被肯定的重要舞台，透過音樂表達自我，結合兒童權利理念，鼓勵青少年建立自信並發展創意。縣府將持續整合資源，陪伴兒少在成長過程中勇於嘗試。

本屆賽事由救國團台東縣團委會與台東縣青少年福利服務據點共同主辦，並結合多個單位與學校參與，分為演奏組、彈唱組及爵士鼓自選曲組，各組競爭激烈，最終由多位來自國小至高中的參賽者脫穎而出，展現扎實音樂實力。

台東縣政府表示，未來將持續推動藝文與兒少培力資源整合，打造多元且具包容性的成長環境，讓更多兒少在舞台上發光發熱，累積自信與經驗，持續為地方注入青春能量。

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