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熱浪提前來襲！劍湖山搶先開水樂園迎清明連假

▲劍湖山世界提前開放水上設施，吸引親子遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山世界提前開放水上設施，吸引親子遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

隨著氣溫逐日攀升，春末初夏的熱意提前報到，迎接兒童節與清明連假到來，劍湖山世界遊樂園搶先宣布，自3月28日起提前開放水上設施，成為全台最早啟動水樂園的主題園區，主打「炎熱中找清涼、連假親子玩水」的度假體驗，預期將吸引大批遊客湧入。

園方表示，今年特別提早推出「氣墊濕樂園－潑水狂歡節」，讓遊客在春日暖陽中即可感受戲水樂趣；而清明連假期間（4月3日至4月6日），更限時加開「大碗公」、「龍捲風」與「大船塢」等人氣水上設施，結合陸上遊樂設施，打造水陸一票暢玩的高CP值行程，讓親子族群在假期中盡情放電、消暑同樂。

劍湖山世界總經理曾慶欑指出，隨著旅遊型態轉變，園區持續透過差異化經營吸引客源，今年提前開放水樂園，正是看準氣候變化與連假人潮，讓民眾提早享受清涼戲水的樂趣，帶動整體觀光動能。

▲劍湖山世界提前開放水上設施，吸引親子遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲由「不老歌王」黃西田領軍，與多組藝人同台，原汁原味的秀場文化成功擄獲長輩心。（圖／記者游瓊華翻攝）

在行銷策略上，園方延續「車牌對碼」優惠活動，即日起至4月6日止，車牌含「1、7、9、8」任兩碼，即可享299元入園優惠，一碼則享499元票價，鎖定自駕旅遊族群，掀起一波開車出遊熱潮。
同時，劍湖山世界也跨界攜手Garena 決勝時刻 Mobile推出「決勝浪我玩」活動，4月1日至4月30日期間，玩家出示遊戲畫面即可享專屬票價，藉由虛實整合行銷，成功吸引年輕族群走入實體場域，體驗不同於線上的沉浸式娛樂。

除了玩水與遊樂設施，園區內餐飲與文化展演同步升級。劍湖山渡假大飯店內的「蔚藍西餐廳」推出東南亞美食節，並於連假期間祭出親子優惠方案，提供家庭客多元用餐選擇；彩虹劇場則推出年度新作《咖啡大師狂想曲》，融合特技演出與在地咖啡文化，展現雲林特色；此外，《耐斯歌廳秀》以復古歌舞形式打造跨世代娛樂舞台，限量場次吸引不少遊客預約觀賞。

從戲水消暑到文化體驗，劍湖山世界在春暖花開之際，結合炎熱氣候、清涼設施與連假商機，打造一站式親子旅遊場域。園方也表示，未來將持續透過設施升級與多元合作，提供更完善的休閒體驗，邀請全國大小朋友把握連假走訪雲林，在陽光與水花交織的樂園中，留下屬於春天的歡樂回憶。

▲劍湖山世界提前開放水上設施，吸引親子遊客戲水消暑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山渡假大飯店「蔚藍西餐廳」推出東南亞美食節，並於兒童連假期間特別規劃「2大1小」2,155元的超值組合。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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