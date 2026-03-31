台鐵調車「通訊未獲回應、不及減速」釀衝撞　交通部限3天檢討

▲台鐵調車出包釀衝撞出軌，台鐵急搶修。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(30日)晚發生調車事故，一列EMU900型以時速13公里衝撞另一編組導致出軌、車頭毀損，肇因傳出控速不當及無線電出現干擾情況。台鐵初步調查發現，引導員於聯掛點約100公尺即呼叫減速，行調通訊未獲回應，未能及時減速碰撞。交通部要求台鐵3天內完成調查、提出改善，檢討調車作業及通訊機制。

交通部政務次長伍勝園今前往七堵站調車作業事故現場視察，要求台鐵3天內完成調查並提出具體改善措施，全面檢討調車作業及通訊機制，避免類似事故再次發生。

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台鐵公司表示，昨日晚間9時20分，七堵站進行調車作業時，調車機DHL114推進EMU920編組至W10股，準備與EMU912編組聯掛，過程中以約13公里速度發生碰撞，造成EMU920第10車及第5、6車，與EMU912第1車出軌。事故造成1名員工受傷，經送醫治療後已返站休息，未影響正線行車。

▲台鐵調車出包釀衝撞出軌，交通部政務次長伍勝園(左1)前往視察。（圖／台鐵提供）

事故發生後，台鐵北區營運處即成立北區應變分組，統籌現場應變及後續處置作業，配合鐵道局辦理現場調查與蒐證。待鐵道局完成蒐證後，現場隨即展開搶修作業。

台鐵指出，初步調查顯示，引導員於距離聯掛點約100公尺即開始呼叫減速，惟行調通訊未獲回應，未能及時減速而發生碰撞；相關行調通聯紀錄及現場影像資料刻正調閱釐清中。

台鐵公司強調，將依循交通部指示，於三日內釐清事故原因，並全面檢討調車作業流程與速度管制，檢視調車通訊設備及聯繫機制，加強人員教育訓練，強化聯掛作業安全管控，以確保調車及行車安全。