山火難救！雲林消防局實地、實兵、實況　動員聯手演練應變

▲雲林縣於草嶺地區進行森林火災實兵演練，強化應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

時值清明節前夕，掃墓用火風險升高，雲林縣政府今（31）日於草嶺地區舉辦「森林火災搶救演練暨清明防火宣導記者會」，由消防局統籌規劃，結合警消、義消及多個相關單位進行「實地、實兵、實況」演練，從通報機制、現場指揮到地空協同救災全面驗證，盼在高風險季節來臨前強化整體應變能力。

今年1月12日，雲林縣古坑鄉草嶺石壁山區發生山林火災，受限於地勢陡峭、道路狹窄及水源不足，加上冬季乾燥強風助長火勢，火線延燒長達30小時才逐步控制。當時雲林縣消防局動員警消、義消及在地村民數十人日夜接力搶救，並由內政部消防署與內政部空中勤務總隊出動直升機進行空中灑水支援，才成功遏止火勢擴大。這場「與山火賽跑」的經驗，也讓地方深刻體認山林防災整備的重要性。

▲消防人員背負裝備深入山林，模擬火場搶救情境。（圖／記者游瓊華翻攝）

草嶺地區為雲林重要山林觀光據點，擁有蓬萊瀑布、五元兩角與雲嶺之丘等景點，近年遊客逐漸增加，山林活動頻繁，火災風險隨之提升。一旦發生火警，不僅可能造成大面積林地損害，也將衝擊當地觀光產業與居民安全。

消防局指出，山區火災與一般建築火警截然不同，除地形陡峭、林相密集外，救援車輛難以深入，水源取得不易，往往須仰賴人力背負器材長距離進入火場，並配合空中灑水進行立體作戰。此次演練即模擬草嶺山區突發火警情境，從第一時間通報、指揮中心調度，到地面人員布署與空中支援申請，完整重現實戰流程，提升跨機關協作效率。

演練現場可見消防人員背負水袋與滅火裝備穿梭林間，空拍機同步進行火點偵查與影像回傳，指揮單位依據即時資訊調整部署；必要時也能迅速申請直升機進場灑水，強化滅火效能，展現地空整合的應變能量。

縣府強調，清明期間民眾掃墓祭祖頻繁，焚燒紙錢、雜草清理不慎，極易引發火警，呼籲民眾落實「四不一要」原則，包括不任意燃燒雜草、不隨意丟棄菸蒂、不燃放爆竹煙火、不讓紙錢飛散，並在離開前務必確認火源完全熄滅，共同守護山林安全。

▲清明節將至，縣府呼籲民眾注意用火安全，共同守護山林。（圖／記者游瓊華翻攝）