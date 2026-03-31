　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

山火難救！雲林消防局實地、實兵、實況　動員聯手演練應變

▲雲林縣於草嶺地區進行森林火災實兵演練，強化應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣於草嶺地區進行森林火災實兵演練，強化應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

時值清明節前夕，掃墓用火風險升高，雲林縣政府今（31）日於草嶺地區舉辦「森林火災搶救演練暨清明防火宣導記者會」，由消防局統籌規劃，結合警消、義消及多個相關單位進行「實地、實兵、實況」演練，從通報機制、現場指揮到地空協同救災全面驗證，盼在高風險季節來臨前強化整體應變能力。

▲雲林縣於草嶺地區進行森林火災實兵演練，強化應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年1月12日，雲林縣古坑鄉草嶺石壁山區發生山林火災，受限於地勢陡峭、道路狹窄及水源不足，加上冬季乾燥強風助長火勢，火線延燒長達30小時才逐步控制。當時雲林縣消防局動員警消、義消及在地村民數十人日夜接力搶救，並由內政部消防署與內政部空中勤務總隊出動直升機進行空中灑水支援，才成功遏止火勢擴大。這場「與山火賽跑」的經驗，也讓地方深刻體認山林防災整備的重要性。

▲雲林縣於草嶺地區進行森林火災實兵演練，強化應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲消防人員背負裝備深入山林，模擬火場搶救情境。（圖／記者游瓊華翻攝）

草嶺地區為雲林重要山林觀光據點，擁有蓬萊瀑布、五元兩角與雲嶺之丘等景點，近年遊客逐漸增加，山林活動頻繁，火災風險隨之提升。一旦發生火警，不僅可能造成大面積林地損害，也將衝擊當地觀光產業與居民安全。

消防局指出，山區火災與一般建築火警截然不同，除地形陡峭、林相密集外，救援車輛難以深入，水源取得不易，往往須仰賴人力背負器材長距離進入火場，並配合空中灑水進行立體作戰。此次演練即模擬草嶺山區突發火警情境，從第一時間通報、指揮中心調度，到地面人員布署與空中支援申請，完整重現實戰流程，提升跨機關協作效率。

演練現場可見消防人員背負水袋與滅火裝備穿梭林間，空拍機同步進行火點偵查與影像回傳，指揮單位依據即時資訊調整部署；必要時也能迅速申請直升機進場灑水，強化滅火效能，展現地空整合的應變能量。

縣府強調，清明期間民眾掃墓祭祖頻繁，焚燒紙錢、雜草清理不慎，極易引發火警，呼籲民眾落實「四不一要」原則，包括不任意燃燒雜草、不隨意丟棄菸蒂、不燃放爆竹煙火、不讓紙錢飛散，並在離開前務必確認火源完全熄滅，共同守護山林安全。

▲雲林縣於草嶺地區進行森林火災實兵演練，強化應變能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清明節將至，縣府呼籲民眾注意用火安全，共同守護山林。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押
韓男殺死女友...製成木乃伊　屍體旁吃飯、看電視、自拍
薛仕凌慘了！　檢方求重刑2年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東男誤信網路貸款陷詐騙　警及時攔阻避免金融卡外流

3D電影車巡迴逾40萬公里　張善政力挺《超人再起》盼傳遞正能量

東弦盃青少年音樂大賽登場　台東兒少舞台展現青春能量

連假放電衝台江！　陳亭妃化身妃妃姐姐辦童樂會

熱浪提前來襲！劍湖山搶先開水樂園迎清明連假

結合農民節活動宣導　太麻里警強化防詐與交通安全觀念

山火難救！雲林消防局實地、實兵、實況　動員聯手演練應變

嚴打囤積哄抬！　南檢啟動民生犯罪聯繫平台守物價

人口逼近287萬穩居全國第二大城　台中殯葬投入70億兼顧人文科技

警友顧問捐贈20組LED警示燈　提升關山分局夜間執勤安全

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

台東男誤信網路貸款陷詐騙　警及時攔阻避免金融卡外流

3D電影車巡迴逾40萬公里　張善政力挺《超人再起》盼傳遞正能量

東弦盃青少年音樂大賽登場　台東兒少舞台展現青春能量

連假放電衝台江！　陳亭妃化身妃妃姐姐辦童樂會

熱浪提前來襲！劍湖山搶先開水樂園迎清明連假

結合農民節活動宣導　太麻里警強化防詐與交通安全觀念

山火難救！雲林消防局實地、實兵、實況　動員聯手演練應變

嚴打囤積哄抬！　南檢啟動民生犯罪聯繫平台守物價

人口逼近287萬穩居全國第二大城　台中殯葬投入70億兼顧人文科技

警友顧問捐贈20組LED警示燈　提升關山分局夜間執勤安全

盧秀燕挺軍購額度縮水　綠委：盧媽媽教壞小孩！變臉秀比鄭習會精采

亡父託夢穿黑西裝喊「我回來了」！　男星驚醒爆哭：覺得應該去投胎了

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

等了6年...田馥甄生日揭喜訊「六寶有望今年順產」S.H.E合體見證

舊船越來越值錢　商船三井與日立要用舊船改造成浮式數據中心

樂天回桃園開幕！伙食升級+重訓室擴建　4月中還有好消息

快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押...師傅小崔遭2度搜索約談

游鴻明「想炒飯」2度被拒！　與愛妻當場在法國街頭大吵

不對稱戰力至關重要　美議員：國防預算不足將向對手暴露弱點

大鶴自爆「看超過600部謎片」釣出柯震東神回！　十指緊扣飆汗了

【惡房仲甩巴掌】幸福家親上火線喊「永不錄用」醫療費負全責

地方熱門新聞

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

台灣拳擊手李勝達　日本拳賽KO勝出

內政部推租金查詢平台遏止租屋喊價亂象

南投縣政府提醒兒少私密影像合意互傳、保存都違法

南投地檢署成立查緝民生犯罪聯繫平臺

日月潭涵碧樓、力麗溫德姆酒店各推特色餐飲方案

南消自研「OHCA-QA」APP上線用數據搶命

戒指卡手兩天拔不下南消官田消防斜口鉗神救援

三碗499元限時搶客波奇碗品牌攻健康餐新市場

台灣國際熱氣球嘉年華7月登場　「吉伊卡哇」成亮點

蘆竹慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈賽成績揭曉

嘉藥四技申請一階放榜開紅盤報名人數破2400人穩坐全國技職之冠

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

投入近70億　台中殯葬改革兼顧人文科技

更多熱門

相關新聞

南消進校園宣導防火東光國小園遊會寓教於樂

南消進校園宣導防火東光國小園遊會寓教於樂

為強化學童與家長的防火防災意識，台南市消防局後甲消防分隊於31日走進東區東光國小園遊會，設置消防宣導與互動攤位，透過遊戲與實作體驗，推廣居家防火、防災應變及住宅用火災警報器設置等重要觀念，讓孩子在歡樂氛圍中學習守護安全的知識。

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區違規用火最高可罰

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區違規用火最高可罰

清明掃墓防火不鬆懈南化消防黑糖節宣導「四不一要」

清明掃墓防火不鬆懈南化消防黑糖節宣導「四不一要」

掃墓嘀咕「明年不來了」　男昏倒亡

掃墓嘀咕「明年不來了」　男昏倒亡

清明巡邏意外揪出隱形火源台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

清明巡邏意外揪出隱形火源台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

關鍵字：

森林火災清明防火雲林縣消防局山林救災火災演練

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

連假雨更多！　「下最大」時間曝

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面