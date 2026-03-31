嚴打囤積哄抬！　南檢啟動民生犯罪聯繫平台守物價

▲台南地檢署召開民生犯罪聯繫平台會議，強化跨機關查緝機制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為穩定民生物資供應與市場價格秩序，台南地檢署31日下午召開「查緝民生犯罪聯繫平台」會議，結合台南市經濟發展局、法制處消費者保護官、市警局刑警大隊及法務部調查局台南市調查處等單位，建立橫向聯繫與情資共享機制，針對異常價格波動與供銷異狀即時應處，嚴查不法囤積與哄抬行為。

檢方指出，近期受原物料價格波動影響，市場傳出部分業者疑似囤積塑膠製品、延遲出貨等情形。對此，檢察長鍾和憲已責成民生犯罪專組主任檢察官錢鴻明主導跨機關合作，並於日前赴市府經發局了解現況，研商聯合稽查機制，強化查緝能量。

台南市經濟發展局表示，已規劃與調查局及消保官共同執行聯合稽查，一旦發現業者有囤積惜售或哄抬價格等情事，將依規裁處；若涉及刑事責任，則移送檢方偵辦，絕不寬貸。



會議由錢鴻明主任檢察官主持，強調民生物資價格攸關社會安定，對於任何藉機牟利、破壞市場供需秩序的不法行為，檢警調將從嚴從速查辦。他並責成警方與調查處除配合稽查外，也應主動發掘案件，一旦掌握具體事證，即刻通報檢方指揮偵辦。

目前各單位已針對塑膠袋、免洗包材及農業肥料等重點物資展開密切監控，防範市場供銷失衡情況擴大。

南檢表示，未來將持續依循法務部及台灣高等檢察署政策，強化聯繫平台運作，整合跨機關資源，全面打擊不法囤積與哄抬行為，並鼓勵民眾踴躍檢舉，共同維護公平交易與物價穩定。