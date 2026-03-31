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機票、住宿都訂好「主管擋假就離職」他憂：很怪嗎？　爆共鳴

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO想出國放鬆。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人認為國旅昂貴，不如買機票出國旅遊。一名網友表示，新工作做了4個月，在5月安排了一趟旅遊，打算請3天事假，但還沒正式向主管開口，擔心若請假遭拒，是否只剩離職這條路？貼文一出，有網友認為，這樣的心態在職場上很不好；但也有人表示，「3天請不給也太爛了，不過要提前講」。

網友問「不給假是不是只能離職？

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一名網友在Dcard發文，「因為不能請假出國離職奇怪嗎？」已入職4個多月，近期規劃在5月出國旅遊，請3天事假再搭配周末兩天，給自己一個放鬆時間，機票跟住宿都已經訂好了，但也擔心會被老闆拒絕，「如果他不給假的話，我是不是只剩離職這條路了？」

貼文一出，有網友認為，原PO的工作心態太極端，「你這樣極端以後工作很難長久」、「你如果請特休他就沒辦法擋，但是事假不是必須讓你請」。也有人力挺原PO，「提早請假還不給請的話，這種公司還是算了吧」、「我車禍公司不給請傷病假，直接果斷離職⋯撐在那邊也是多餘的」、「我離職一部分原因是因為不給請假出國，只要請3天以上（含），就會被情緒勒索」。

有網友理性分析，「先看你工作內容，有的部門事情很多只有2個人，這樣要請假必須先和部門同事喬好，喬好後再訂機票、行程，不然放假回來同事會怨恨你，老闆會針對你」、「我同事請一周，我覺得沒差，但他什麼事情都沒做好、沒交代好，他出去那一個禮拜，被老闆罵了一個禮拜」。

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