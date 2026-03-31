衣櫥藏嬰屍1年！39歲日女「徒手掐死親生兒」　自爆：從未產檢過

記者王佩翊／編譯

日本山形縣河北町驚傳一起駭人聽聞的弒嬰藏屍案，一名39歲的無業女子2025年涉嫌在家中產子後，親手將剛出世的男嬰掐死，並將屍體裝入塑膠袋中塞進衣櫥。這具男嬰屍體被隱藏了整整一年，直到女子2026年2月不堪心理壓力前往自首，這起慘劇才曝光。山形地檢署31日正式以殺人及死體遺棄罪將該名女子起訴。

右手奪命！起訴書揭露殘酷殺嬰細節

根據檢方起訴書指出，現年39歲的無業女子涉嫌於2025年4月4日左右，在河北町的自家公寓內，親手殺害剛產下的男嬰。最新調查結果顯示，女子當時用右手用力壓迫男嬰的頸部，導致男嬰因窒息而慘死。

塑膠袋裝屍塞衣櫥 伴屍生活長達一年

行兇後，女子並未處理遺體，而是將男嬰裝入塑膠袋中，隨手塞進自家的衣櫥內藏好。男嬰的屍體就這樣在狹小的租屋處內放置了近一年的時間，期間女子如常生活。直到2026年2月20日，女子突然走進自家附近的派出所自首。

她向警方表示，「我殺了剛出生的嬰兒，把屍體裝在塑膠袋裡藏在房間裡。」警方趕往現場搜查，果真在衣櫥內尋獲嬰屍。

全無就醫紀錄 疑因「孤獨產子」走上絕路

警方調查發現，該名女子在懷孕期間完全沒有任何產檢或相關就醫紀錄，研判她是在沒有任何人協助的情況下，獨自一人在公寓內產子。目前檢察官與警察正針對女子的犯案動機進行詳細調查。