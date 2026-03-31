　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入夜雨區由北往南延伸　明天降溫全台水氣增

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間至明天上午鋒面影響，全台降雨機率增，中部以北明顯降溫，要留意較大雨勢。周六至下周日另一波更強鋒面影響，各地都有降雨機率，緊接下周一、周二又有鋒面接近，水氣仍偏多。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有3波鋒面接近及影響。今天深夜至明天上午第1波鋒面通過，雨區由北往南延伸，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，下半天降雨趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，周四清晨偏涼，白天東北季風減弱，北台灣氣溫回升，中南部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。周五另一波鋒面接近，中部以北、東南部有零星短暫陣雨，其他地區也有午後零星短暫雷陣雨。

他表示，周六至下周日鋒面南下影響，周六各地降雨機率高，有局部陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭降雨明顯，且有局部大雨，下周日鋒面減弱，中部以北、東半部及南部山區仍有局部短暫陣雨，但雨勢趨緩。下周一至周二另一波鋒面接近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天鋒面過後，東北季風南下，北部高溫21至22度，中部及宜花25至27度，南部及台東29至33度。周四清晨北宜花低溫約17至19度，其他地區20至23度。周四白天起各地高溫回到25至27度，低溫20至22度，後續溫度變化不大。

另外，他也說，周五至周六馬祖有低雲或霧，影響能見度，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押
韓男殺死女友...製成木乃伊　屍體旁吃飯、看電視、自拍
薛仕凌慘了！　檢方求重刑2年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帥又有錢「大家說是好老公」　妻見LINE崩潰：我不想離婚！網傻了

釉彩界的當代傳奇！釉彩大師范振金史博館特展登場　最得意作品一次看

台鐵調車作業有「系統性風險」　運安會出手併案調查

台鐵大誤點肇因「受損集電弓扯斷電車線」　祭3改善措施

台鐵調車「通訊未獲回應、不及減速」釀衝撞　交通部限3天檢討

入夜雨區由北往南延伸　明天降溫全台水氣增

機票、住宿都訂好「主管擋假就離職」他憂：很怪嗎？　爆共鳴

前輩不藏私教學「但要加班」能接受嗎？　網點出關鍵：OK啊

高鐵北高票價上限可拉高至1780元　交通部：服務做好再評估

上班心情不好「公認做1件事」超紓壓　萬人點頭：錢花得值得

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

帥又有錢「大家說是好老公」　妻見LINE崩潰：我不想離婚！網傻了

釉彩界的當代傳奇！釉彩大師范振金史博館特展登場　最得意作品一次看

台鐵調車作業有「系統性風險」　運安會出手併案調查

台鐵大誤點肇因「受損集電弓扯斷電車線」　祭3改善措施

台鐵調車「通訊未獲回應、不及減速」釀衝撞　交通部限3天檢討

入夜雨區由北往南延伸　明天降溫全台水氣增

機票、住宿都訂好「主管擋假就離職」他憂：很怪嗎？　爆共鳴

前輩不藏私教學「但要加班」能接受嗎？　網點出關鍵：OK啊

高鐵北高票價上限可拉高至1780元　交通部：服務做好再評估

上班心情不好「公認做1件事」超紓壓　萬人點頭：錢花得值得

亡父託夢穿黑西裝喊「我回來了」！　男星驚醒爆哭：覺得應該去投胎了

教宗怒批戰爭「滿手鮮血」！達賴喇嘛發聲力挺：暴力換不到和平

等了6年...田馥甄生日揭喜訊「六寶有望今年順產」S.H.E合體見證

舊船越來越值錢　商船三井與日立要用舊船改造成浮式數據中心

樂天回桃園開幕！伙食升級+重訓室擴建　4月中還有好消息

快訊／拖吊蟑螂月收百萬！2徒弟收押...師傅小崔遭2度搜索約談

游鴻明「想炒飯」2度被拒！　與愛妻當場在法國街頭大吵

不對稱戰力至關重要　美議員：國防預算不足將向對手暴露弱點

大鶴自爆「看超過600部謎片」釣出柯震東神回！　十指緊扣飆汗了

柔性司法有溫度！法務部表揚89位績優觀護人　62人服務滿30年

單依純遭批強行侵權唱〈李白〉　向李榮浩道歉…他再反嗆

生活熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

連假雨更多！　「下最大」時間曝

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

JINS鏡片台日價差7倍惹議　官方4點回應了

今變天！　明「全台有雨」

房仲甩工讀生巴掌　小吃店無辜被刷1星

千億王文洋談戀愛不只會花錢　暈船女大生讚浪漫貼心

王文洋情史！被問「這輩子最愛誰」曝答案

更多熱門

相關新聞

傍晚北部降雨機率增　明起3波鋒面接力「全台濕答答」

傍晚北部降雨機率增　明起3波鋒面接力「全台濕答答」

鋒面接近，今天傍晚起北台灣降雨機率增加，明天全台有雨，溫度明顯下降。周五另一波更強鋒面接近，周六至下周日影響，中部以北要留意較大雨勢，緊接下周一又有一波鋒面，中部以北降雨明顯。

明天北台灣轉濕涼　清明假期全台連3天有雨

明天北台灣轉濕涼　清明假期全台連3天有雨

周三起降溫水氣增　清明連假迎更強鋒面「全台有雨」

周三起降溫水氣增　清明連假迎更強鋒面「全台有雨」

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

清明連假半個台灣濕答答　未來一周2波鋒面接力

清明連假半個台灣濕答答　未來一周2波鋒面接力

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

連假雨更多！　「下最大」時間曝

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

薛仕凌逃兵狡辯「被詐騙」　檢方求重刑2年半

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面