入夜雨區由北往南延伸　明天降溫全台水氣增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間至明天上午鋒面影響，全台降雨機率增，中部以北明顯降溫，要留意較大雨勢。周六至下周日另一波更強鋒面影響，各地都有降雨機率，緊接下周一、周二又有鋒面接近，水氣仍偏多。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有3波鋒面接近及影響。今天深夜至明天上午第1波鋒面通過，雨區由北往南延伸，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，下半天降雨趨緩。

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黃恩鴻指出，周四清晨偏涼，白天東北季風減弱，北台灣氣溫回升，中南部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。周五另一波鋒面接近，中部以北、東南部有零星短暫陣雨，其他地區也有午後零星短暫雷陣雨。

他表示，周六至下周日鋒面南下影響，周六各地降雨機率高，有局部陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭降雨明顯，且有局部大雨，下周日鋒面減弱，中部以北、東半部及南部山區仍有局部短暫陣雨，但雨勢趨緩。下周一至周二另一波鋒面接近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天鋒面過後，東北季風南下，北部高溫21至22度，中部及宜花25至27度，南部及台東29至33度。周四清晨北宜花低溫約17至19度，其他地區20至23度。周四白天起各地高溫回到25至27度，低溫20至22度，後續溫度變化不大。

另外，他也說，周五至周六馬祖有低雲或霧，影響能見度，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）