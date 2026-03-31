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桃園醫美診所無預警停業　勞動局介入調解...資方沒來破局

▲桃園市勞動局針對無預警停業的醫美診所「比菲利國際美學診所」，介入勞資調解，但資方未出席。（圖／勞動局提供）

▲桃園市勞動局針對無預警停業的醫美診所「比菲利國際美學診所」，介入勞資調解，但資方未出席。（圖／勞動局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市近期連鎖醫美診所「玖玖零」、「比菲利國際美學診所」接連發生無預警停業，引發消費者疑慮！桃園市政府勞動局第一時間啟動應變機制，立即派員至診所實施勞動檢查，即時掌握營運實際狀況，並主動函請業者出面說明，受理員工勞資爭議調解申請，近日召開比菲利國際美學診所勞資爭議調解會，但資方未出席致調解不成立，後續仍將啟動協助措施，確保勞工權益不受影響。

勞動局表示，日前召開「比菲利國際美學診所」勞資爭議調解會，資方雖未出席致調解不成立，仍啟動後續協助措施，包括協助員工辦理歇業事實認定，轉介至就業職訓服務處辦理失業認定及申請失業給付，並輔導向勞工保險局申請工資墊償基金，以減輕勞工生計衝擊；另外，「玖玖零診所」調解會亦已排定於4月7日召開，勞動局將持續追蹤辦理進度，以確保勞工權益不受影響。

▲桃園市勞動局針對無預警停業的醫美診所「玖玖零」介入勞資調解。（圖／勞動局提供）

▲桃園市勞動局針對無預警停業的醫美診所「玖玖零」介入勞資調解。（圖／勞動局提供）

勞動局強調，對於事業單位如有積欠薪資或其他違法情事，將依勞動基準法嚴予查處並依法公告，同時呼籲雇主應善盡企業社會責任，依法妥處勞工權益。市府提醒，勞工如遇是類爭議，可向勞動局申請勞資調解（諮詢專線：03-3322101分機6802或6803）；另市府每週一、三、五下午2時至5時於3樓設置免費律師諮詢服務，以確保勞工權益獲得完整保障。

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