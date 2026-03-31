人口逼近287萬穩居全國第二大城　台中殯葬投入70億兼顧人文科技

▲台中市持續推動生命紀念館建設，提升殯葬服務量能。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市持續推動殯葬服務升級，從硬體建設到數位管理同步進化。市長盧秀燕今（31）日在市政會議中強調，隨著人口逼近287萬、穩居全國第二大城，市府必須以更前瞻與務實的作為，完善「生、老、病、死」各階段公共服務，讓市民在人生重要時刻都能感受到尊重與照顧。

盧秀燕指出，任內將殯葬建設列為重點施政，投入金額居六都之冠，並以長遠規劃回應未來20年需求。透過推動生命紀念園區現代化、全面汰換空污設備，以及歷經長期溝通促成崇德殯儀館原地改建，採「先建後拆」確保服務不中斷，逐步建構「山、海、屯、城」均衡配置，讓市民「人到服務到」，就近辦理後事，提升城市終老照護品質。

市府台中市政府民政局在會中以「航向城市新未來，殯葬服務新蛻變」為題進行專案報告。局長吳世瑋表示，市府已投入14.4億元於北屯、太平及東勢興建3座大型生命紀念館，其中太平館已於今年3月啟用，東勢館預計4月下旬啟用，北屯館則預定116年完工，三館合計可提供逾12萬個納骨櫃位，大幅提升整體服務量能。

除新建設施外，市府也持續擴充既有資源，自2019年起投入3.59億元增設近7.7萬個櫃位，目前全市仍有約5.8萬個空櫃位，預估可使用約4.5年；未來尚有擴增空間，整體供給年限可望延長至近22年。同時，市府編列42.6億元推動崇德殯儀館改建，並規劃於大甲增設小靈堂，以回應地方需求。

在環境與永續方面，市府投入逾2.3億元更新火化爐與空污防制設備，兼顧治喪需求與空氣品質。統計近7年，台中殯葬建設總投入已近70億元，展現對生命禮儀服務的高度重視。

環保葬推動亦見成效，目前全市設有9處樹葬區，數量為六都最多，且全面免費，近10年申請件數已逾2萬件，成長超過4倍；海葬申請亦逐年增加，顯示民眾逐漸接受更自然、簡約的生命告別方式。

隨著智慧科技導入，殯葬服務也邁向數位化。

市府於樹葬區建置電子追思牆，透過QR Code即可查詢先人資訊、預約祭拜與留言追思；清明期間推出掃墓數位地圖，整合公墓位置與防災資訊；並結合空拍機巡查與AI判煙系統，提升安全防護。此外，冷凍庫中央監控系統與「殯葬小幫手」智能客服同步上線，強化管理效率與服務品質。從硬體建設到智慧應用，台中市逐步打造兼具效率、環保與人文關懷的生命服務體系，讓人生最後一程，同樣能感受到城市的溫度。

▲盧秀燕指出，任內將殯葬建設列為重點施政，投入金額居六都之冠，並以長遠規劃回應未來20年需求。（圖／記者游瓊華翻攝）