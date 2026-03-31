熊冬眠醒了！日本政府警告：已有多起目擊情報　2025釀13死　

▲日本野生熊冬眠期即將結束。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本2025年曾傳出多起野生熊隻傷人事件，累計造成13人死亡。然而隨著春季來臨，這些原本已經冬眠的熊陸續甦醒。日本環境相石原宏高31日在內閣會議後的記者會上發出嚴厲警告，並表示已接獲多起目擊情報，呼籲全日本民眾及登山客務必提高警覺。

根據《共同社》報導，環境省統計數據指出，截至2026年2月底為止，2025年度因遭受熊襲擊而死亡的人數高達13人，寫下日本有紀錄以來的最高紀錄。

隨著天氣回暖，冬眠中的黑熊也陸續醒來。石原宏高31日在記者會上表示，「近期各地已接連傳出目擊情報。由於去年秋季曾發生黑熊大規模出沒的現象，根據往年經驗，隔年春天的目擊次數將會大幅激增，請民眾務必小心謹慎。」

為了防止黑熊被引誘至人類居住的村落，石原宏高特別點出「環境管理」的重要性。他強調，民眾應妥善處理垃圾，並嚴禁將採收後的農作物或果實隨意放置，避免因氣味吸引黑熊下山覓食。

石原宏高提醒，進入山區或黑熊生息地時，應該避免單獨行動 ，結伴同行，並隨身攜帶「驅熊鈴」或「驅熊噴霧」。 若不幸在近距離遭到黑熊襲擊，請務必採取「趴下、面朝地」的姿勢，並用雙手護住頸部與頭部，盡量將身體受損程度降到最低。